疫情反复 广州餐饮业者想点子突围求存

进入10月，广州冠病疫情再度反弹，出现本土阳性感染病例，多区餐饮店的堂食服务又按下了暂停键。

广州海珠区星期四（10月27日）发布通告，此前自10月23日开始的加强社会面疫情防控措施，包括暂停餐饮单位堂食服务等，将延长至10月30日。同市的花都区、白云区、番禺区与越秀区，也由于10月份出现疫情，分别暂停了餐饮单位的堂食服务，只提供到店自取、外卖订餐服务。

疫情持续近三年，中国餐饮业一路磕磕绊绊走来，从最初的重创，到逐渐自我调整与适应，过程中看似慢慢回暖，但又曲折反复，随着疫情反复充满了分化与不确定性。

广州荔银肠粉主理人何应斌告诉《联合早报》，在广州本轮疫情之前，本地食客回归，餐饮行业逐渐复苏，本地消费原本已基本上恢复，与疫情之前相比，荔银旗下各家门店的营业额此前大多已恢复到以往的约七成至八成。

小吃店疫中逆势扩张 上海广州新开三门店

因为看好未来的发展前景，这家主打布拉肠等小吃的广式肠粉品牌，也在疫情期间逆势扩张，在上海与广州分别新开了三家门店。

不过，广州多区10月以来暂停堂食服务，再次给餐饮业界带来冲击。何应斌坦言，今年以来，餐饮行业的不确定因素太多，包括荔银位于南京夫子庙的门店，前阵子也因疫情防控需要暂停堂食服务。

中国国家统计局数据显示，2021全年，中国餐饮行业收入增幅领先社会消费品零售总额增幅达6.1个百分点，收入4.7万亿元（人民币，下同，9259亿新元），增长了18.6％。不过，今年中国疫情此起彼伏，对餐饮业再次造成打击。

在北京、上海、深圳等多个城市，今年都曾较长时间暂停餐饮堂食服务，官方数据显示，今年上半年，中国餐饮收入为2万亿元，同比下降7.7％，而自8月以来，随着疫情的扩散，更多城市都一度暂停餐饮堂食。

与此同时，多地继续鼓励市民在节假日非必要不跨市、跨省出行，人员流动减少，直接影响部分餐饮店的客流量。

何应斌说，与疫情前相比，荔银肠粉各家门店近几年的外地游客消费锐减，以中国“十一”黄金周为例，疫情之前，假期期间门店每天有不少外地游客前来“打卡”，营业收入可较平日翻倍，但今年只增加了50％，仍然以本地客消费为主。

位于广州历史文化街区上下九路上的南信甜品店也告诉本报，因为地处旅游街区，甜品店经营状况与街区游客人数直接挂钩，尽管此前营业额有所回升，但由于广州近期疫情呈点状分布，在“十一”黄金周之后，店铺生意状况再次受到影响。

常态疫情管控状态下，餐饮业的不确定性再次凸显。今年以来，为促进餐饮等行业恢复发展，中国密集出台了一系列纾困政策，包括将住宿餐饮等七大行业纳入全额退还增值税留抵税额政策范围，对不裁员、少裁员的餐饮企业继续实施失业保险稳岗返还政策等，此外，多地政府也对暂停餐饮堂食的单位予以资金补贴，并陆续发放多轮消费券，以刺激居民消费。

餐饮业调整步伐 探讨新商业模式

一些企业调整步伐，探讨新的商业模式。广州老字号餐饮企业广州酒家2021年年报中，便提出为应对疫情影响，2022年将采取多样措施，包括加快新品类研发，推出节假日特别套餐和季节限定菜式，研发盆菜、速冻菜式等预制菜产品等。

但对于大多数现金流受限的中小微餐饮企业来说，转型之路仍是步履蹒跚。一名业内人士向本报分析，对经济的悲观预期直接影响消费市场，现阶段民众的消费力普遍走弱，生意恢复良好的餐饮实体只是部分，相当一部分企业仍然“日子难过”，早已捉襟见肘，房租、人力成本，现金流不足等多重压力长期存在。

该业内人士也指出，中共总书记习近平在中共二十大报告中肯定了“坚持动态清零不动摇”，对于餐饮、旅游等行业来说，也意味着在未来一段时间内，各家企业将继续面对不确定的市场环境，随之而来的行业分化将更为严重。

如何各显神通，在后疫情时代最大限度地改善现金流、提升营业额，将是餐饮行业接下来继续面对的课题。

“不知道还能撑多久……”谈到未来，广州一家小面馆的老板看起来一脸无奈。