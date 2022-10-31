最新调查：相较去年42％ 有意移民港人今年大幅降至28％

香港中文大学香港亚太研究所9月29日至10月14日电话调查访问705名18岁或以上的港人。二成八受访者表示“有打算”移民或移居外地，“没打算”的则有六成七；这次调查中，有意移民或移居外地者的比率较去年9月的42%，大幅下降13.6个百分点。

近年香港兴起一股移民潮，但一项最新调查发现，今年“有打算”移居海外的港人比率较去年大幅下降，特区政府高官认为香港的人才流失问题已经到顶。有受访学者则相信，欧美疫情一旦结束，香港移民潮又会再次升温，估计未来五年将会有十四五万港人移民。

香港过去三年深受疫情、社会环境动荡等因素困扰，出现大规模移民潮。港府早前公布的《施政报告》披露，过去两年香港劳动人口一共流失了14万人，当中逾60%为高技术水平人士，包括大学毕业及从事专业管理层工作人士。

若按年龄划分，25至39岁年龄层的人士流失最多，达到7万8000人；而45至59岁年龄层流失同样严重，多达5万8000人。

团体“青年新世界”及“星学汇”在9月23日至10月5日期间，以音频电话随机抽样访问了730名18岁或以上香港市民。结果发现，68.7%受访港人认同香港正岀现人才流失，51.4%受访者觉得已离港的人才将不会回流。

不过，香港中文大学香港亚太研究所9月29日至10月14日用电话调查形式访问了705名18岁或以上的港人。结果发现，二成八受访港人表示“有打算”移民或移居外地，没有打算的则有六成七；另有4.3%回答“不知道／很难说”。这次调查中，“有打算”移民或移居外地者的比率较去年9月的42%，大幅下降了13.6个百分点。

在有意移民或移居外地的受访港人中，三成四表示近期有为移民或移居做准备，六成六表示“没有”。以所有受访市民为基数，近一成受访者有做准备，而约两成没有做准备。

相比去年9月的调查，以有意愿移民的受访市民为基数，有做准备的受访港人比率没有统计上的显著变化；但以所有受访者为基数，有做准备的受访市民比率下降了6.9个百分点。

最多港人想移民英国 其次是加拿大澳洲台湾

调查也发现，有移民或移居意愿的受访港人中，除了二成七表示不知道或未决定目的地，最多受访者提及的目的地是英国，其次是加拿大、澳大利亚和台湾。

当问及促使打算移民的本地因素中，以样本人数为基数计，前四项最多受访者提及“香港政治争拗太多／政治不稳定”“香港自由（包括言论自由）／人权情况变坏／丧失新闻自由”“香港政治不民主／香港民主倒退/已没有民主选举”及“香港经济情况欠佳／经济没前途”。

李家超：我们的DNA就是吸引

对于持续有港人移居海外，特首李家超日前接受港媒访问时认为，香港人口流失已接近到顶，疫情令香港抢人才较亏损，但目前已逐步开放。“我们本身的DNA（基因）就是吸引”，具备美貌与智慧，现在还“强身健体”，增加了很多发展机会等。

港府劳工及褔利局长孙玉菡出席一个电台节目时也表示，有信心随着入境措施放宽至“0+3”，香港竞争力会大幅提升，相信人才流失状况已“到顶”。

不过，香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》访问时认为，香港进入新时代后，不同领域如教育、媒体和公务员等方面都出现明显变化，许多不适应的港人都有意移民。只是眼下欧美疫情仍未结束故处于观望阶段，“一旦欧美疫情结束，他们就会离开香港。”

伍俊飞预计，在未来五年，将会有十四五万港人移民。但和过去两年不同，这批人不会在短期内一窝蜂地离开香港，而是持续而长期的移居海外。

他表示，香港是国际大都市，人口流动一向自由，社会应以平常心看待这股移民潮。但在另一边厢，港府也应该采取不同措施吸引本地人才留港，包括在保证国家安全的前提下，尽量给予社会一个自由和宽松的氛围，以及尊重法治，尤其是维护法官的判决。另外，“也要打破社团对公共资源的长期垄断，让基层阶层能够分享到社会发展的成果。”