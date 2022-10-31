卸政法委秘书长 陈一新出任国安部长

中国全国人大常委会宣布最新人事任命，中央政法委委员兼秘书长陈一新接替已出任政法委书记的陈文清，担任国家安全部部长。

这是中共二十大后，政法系统高层人事调动的一部分。分析人士指出，陈一新预计将卸下政法委秘书长职务，未来也会较少抛头露面，在政法系统的影响力将不如以前。

全国人大常委会星期天（10月30日）通过一批新的人事任免，免去62岁的陈文清国安部部长职务。陈文清在二十大后已跻身24人组成的政治局，并成为中央书记书记之一。中央政法委官网“长安网”10月28日晚上传陈文清简历，显示他已接替郭声琨，成为新一任中央政法委书记。

全国人大常委会星期天任命陈一新为国安部部长。组建于1983年的国安部主管反间谍工作，也是中国的国家情报机构，承担维护政治安全、海外安全保卫等职能。

63岁的陈一新是浙江泰顺人，是中共总书记习近平在浙江的旧部。2003年至2011年，陈一新担任浙江省委副秘书长，期间辅佐过时任浙江省委书记习近平；2006年至2011年，他也兼任浙江省委政策研究室主任。

2011年之后，陈一新先后出任浙江金华市委书记、温州市委书记，2014年升任浙江省委常委。陈一新在2015年11月进京，出任中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任，一年后空降湖北，担任湖北省委副书记、武汉市委书记。

2018年3月他回北京履新，出任中央政法委秘书长，主管“扫黑除恶”专项斗争、政法队伍教育整顿等工作。冠病疫情在武汉暴发后，陈一新曾在2020年2月以中央指导组副组长身份回到武汉，指导当地战疫工作。

陈一新是十九届中央候补委员，在刚召开的二十大入选中央委员。“长安网”上的中央政法委领导信息显示，陈一新目前仍兼任政法委秘书长，在政法委委员中排在最高人民法院院长周强和最高人民检察院检察长张军之后。

陈一新的仕途与习近平有过交集，他也有主政地方的经验，过去几年领导的扫黑除恶和政法系统教育整顿取得成效，原本被看好仕途会更上层楼，或是空降地方担任地方大员。

分析人士指出，二十大报告中特别强调国家安全重要性，陈一新将能在国安部部长位置上发挥作用，但这个岗位以幕后工作为主，他所受到的关注度也会比之前小。