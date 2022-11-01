三文物毁损风波延烧 台北故宫博物院压力下提呈调查报告

台北故宫目前共有69万件文物，超过一半未曾展出，包括破损的这三件，一直放在瓷器库房，每20年进行大清点并每年定期抽检。

台北故宫博物院三件国宝毁损风波持续延烧，台湾政坛和文化界要求台北故宫院长吴密察下台、政府彻查，故宫星期一（10月31日）在压力下迅速提交调查报告到立法院。

在野的国民党立委陈以信在上星期五（10月28日）在立法院公布，他接获检举爆料，指台北故宫在去年和今年都有珍藏的明清瓷器被打破，高层下令以最高密件处理，要求相关人员封口和不做检视报告。

眼看纸包不住火，台北故宫院长吴密察当天开记者会交代，透露故宫在15个月内有三件文物毁损，分别是明代弘治年间的“娇黄绿彩双龙小碗”、清朝康熙年间的“暗龙白里小黄瓷碗”以及清朝乾隆年间的“青花花卉盘”。

前两件分别于去年2月与4月在工作人员打开包裹时发现破损，第三件是今年5月工作人员在作业过程中疏忽，导致瓷器从100公分工作台掉落破损。

吴密察声称，院方绝无隐匿证据，第一件文物已在修复中，第二件还在等修复人员处理，第三件文物则会在完成惩处程序和厘清后，才进行修复。针对外传三件文物价值超过25亿新台币（约1.0998亿新元），吴密察称根据市价远低于此。

这番解释显然无法杜悠悠之口，连日来政坛和文化界纷纷表达震惊愤怒、要求究责，感叹故宫文物历经抗日、反共、迁台的千辛万苦，从未传出破损事件。如今竟在一年多来破了三件，质疑可能国宝已被掉包或盗卖，要求行政院、监察院调查，故宫公布监视视频。

在社会压力下，台北故宫星期一迅速将初步调查报告、瓷器库房监视器的截图，提交到立法院教育文化委员会。

有不具名立委透露，向故宫查询时发现，在马英九执政时也有三件文物破损，包括瓷器破裂、玉石器断裂和漆器散开，当时也未公布，只由内部进行修复处理。

台北故宫目前共有69万件文物，超过一半未曾展出，包括破损的这三件，一直放在瓷器库房，每20年进行大清点并每年定期抽检。

在台湾总统蔡英文任内，台北故宫历经三任院长，都被指缺乏艺术史专业。现任院长吴密察被媒体人赵少康形容为“大台独”，《联合报》星期一发社论指由他掌管故宫“如同让狼去看管羊群”。

时事评论员、实践大学企业管理系教授江岷钦接受《联合早报》采访时指出，文化超越蓝绿和政治意识形态，无论朝野都应保护属于人类文明的典藏资产。受托保管的公务员若造成损害，必须承担行政责任和法律赔偿责任，此事必须究责到底。

针对吴密察被指搞“文化台独”，对文物保管的态度轻忽，江岷钦认为他个人的意识形态不应影响专业伦理，“就算是支持台独的医生，救人时也不会问蓝绿”。他认为，吴密察在立委揭露后才承认去年2月文物破损，明显是规避责任。

江岷钦表示，台湾社会对故宫文物破损事件表现得愤怒、追究到底，显示大家不只在乎“吃得饱穿得暖就好”，后续发展也将检验台湾人的精神文明和文化层次。

这起风波在11月26日“九合一”地方选举前延烧，江岷钦评估对绿营铁粉的影响不大，但对中间选民以及对政治比较冷漠疏离的知识分子来说，“可能会基于对这件事情的义愤，而产生投票的驱动力”，因此对在野党的政治动员有加分作用，对执政党则有一定冲击。

（记者是《联合早报》台北特派员）