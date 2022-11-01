会见越共总书记阮富仲 习近平：绝不让任何势力动摇中越发展制度根基

（北京综合讯）中共总书记习近平向越共总书记阮富仲表示，社会主义国家发展面临十分复杂的国际环境和严峻的风险挑战，中国和越南两党两国要立足本国实际，绝不让任何势力动摇中越发展的制度根基。

综合央视新闻和澎湃新闻的报道，习近平星期一（10月31日）在北京人民大会堂与阮富仲举行会谈，双方一致表示，要巩固传统友谊，加强战略沟通，增进政治互信，妥善管控分歧，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

习近平欢迎阮富仲在中共二十大召开后，即对中国进行正式访问。

他说：“（阮富仲）总书记同志是我在中共二十大后会见的首位外国领导人，此行也是你在越共十三大后首次出国访问，这充分体现了我们对发展中越两国两党关系的高度重视。”

习近平说，世界进入新的动荡变革期，中国、越南等社会主义国家立足本国实际，顺应时代潮流，成功探索符合自身国情的现代化道路，“绝不让任何人干扰我们前进的步伐，绝不让任何势力动摇我们发展的制度根基。”他指出，中越双方要坚持社会主义前进方向，两党中央领导集体要加强沟通交往，及时就双边关系重大问题交换意见。新形势下中越两党要加强治党治国理政经验交流互鉴，保持两军高层沟通和战略对话，扩大执法安全合作成果，维护好各自国家政治安全和社会稳定。

阮富仲在发言时，感谢习近平邀请他在中共二十大后率领第一个元首级代表团访华。他说：“就我本人而言，我也实现了对习近平同志的承诺，那就是，如果条件允许的话，在2021年1月我再次当选越共中央总书记后，中国将是我首个出访的国家。”

阮富仲代表越共、越南政府和人民祝贺中共二十大取得圆满成功，认为这体现了中共、中国政府和人民十年来在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，“带领全党、全民，实现伟大变革中的巨大贡献和领导作用，以及对习近平同志在国际上的威信极大支持。”

阮富仲说，越南高度珍视和重视同中国的关系，将发展对华友好合作，作为对外政策的头等优先。通过保持高层交往，巩固政治互信，发挥党际关系的战略引领作用，保持两国陆上边界和平安宁，维护海上和平稳定，不让海上问题影响两国总体关系发展。

中越两国长期以来在南中国海存有主权纠纷、互不信任，但中共与越共一直保持密切关系。