台拟放宽确诊隔离期 缓解本月选举投票争议

台湾疫情居高不下，防疫和选战一起打。每天数万人染疫，10月平均每天57人染疫身亡，但官方评估疫情已“走出高原期”，准备放宽确诊隔离天数，缓解阻挡民众投票的争议。

台湾在冠病疫情暴发后，实施约两年半的严格边境管制，在10月13日才正式为边境解封，从此入境旅客都免隔离，只需自主防疫七天。

解封后的三周以来，单日新增确诊数徘徊在3万多到5万多人。据《联合早报》统计，单在10月就有1778人染疫身亡，平均每天57人过世。

至今全台染疫人数达774万6969人，占总人口三成三，染疫死亡总数累计1万2876人，死亡率达千分之1.66。

据台湾中央流行疫情指挥中心公布，星期二（11月1日）新增3万4274起病例、46人染疫死亡。疫情监测组组长周志浩评估，疫情已“走出高原期”，往好的方向发展。

疫苗采购防疫争议成选战主题

台湾将在11月26日举行“九合一”地方选举，中央选举委员会（中选会）坚持确诊者不得投票，引起在野党和评论员狠批违反宪法和民主。

在恶评如潮的压力下，指挥中心10月底先宣布在11月7日起将确诊者的隔离天数“7+7”调整为“7+0”，即原本七天隔离、七天自主防疫，到七天隔离、解除自主防疫。

指挥中心指挥官王必胜星期二进一步透露，专家团队将在星期三开会，敲定何时再把确诊者的隔离天数缩短到“5+0”，即只须五天隔离，过后不必自主防疫。此举被普遍解读为要缓解阻挡民众投票的争议。

在疫情下的这场地方选举，疫苗采购和防疫争议已成选战主题。

执政的民进党提名卸任的卫生福利部长（简称卫福部）兼疫情指挥官陈时中竞选台北市长，原本寄望他凭防疫光环带动全台选情，但他反因疫苗采购和防疫争议成了箭靶，虽有总统蔡英文持续力挺，民调始终落后于竞争对手国民党的蒋万安、无党籍的黄珊珊。

上周四（10月27日）媒体拍照爆料，卫福部和疫情指挥中心团队西装笔挺到陈时中的竞选总部，深夜密会三小时。参与密会者受询时，都声称是老朋友叙旧、“在聊谁是歌王”等话题。但舆论质疑，他们很可能是在为涉及防疫的选战攻防“套招串供”，也为来临星期六（11月5日）的台北市长候选人辩论做准备。

无巧不成书，密会几天后的星期一中午，本土研发的高端疫苗忽然公布每剂疫苗采购价格840元（新台币，约37.3新元），指挥中心也在下午记者会回应，称这比台湾采购和捐赠的BNT辉瑞疫苗还便宜。

高端疫苗的价格一直是个谜，采购合约被封存30年，在野党质疑有贪污舞弊嫌疑。高端自曝价格，被认为是在拉抬陈时中在台北市的低迷选情。

不过，台湾的中华民国防疫学会理事长王任贤批评“这池水很深”，指高端疫苗属于技术“低端”的次蛋白疫苗，每剂超过200元（约8.9新元）都算贵。王必胜回应时则强调，疫苗是重要战略物资，要提供给人民做选择。

陈时中竞选团队也在星期一反守为攻，推出“防疫12问懒人包”和针对选战对手的“每日一问”，一一回应外界对他的12个质疑，包括护航高端疫苗、挡BNT疫苗、疫苗合约保密30年等，强调他被外界误解。但对手反指陈时中浑水摸鱼，意在为周末辩论拆弹。

指挥中心指挥官王必胜星期二进一步透露，专家团队将在星期三开会，敲定何时再把确诊者的隔离天数缩短到“5+0”，即只须五天隔离，过后不必自主防疫。此举被普遍解读为要缓解阻挡民众投票的争议。