大陆专家抵台探视病重大熊猫团团 学者：政治分歧无阻保育合作

在两岸官方都开绿灯的状态下，中国大陆专家顺利抵台，探视疑似罹患脑部恶性肿瘤的大熊猫“团团”。这起事件也成为中共第二十次全国代表大会（二十大）大后，两岸首见正向互动，受访学者认为，虽称不上“融冰”，但至少显示双方未因政治分歧而上纲上线。

大陆在2008年12月赠送台北市立动物园的雄性大熊猫（台湾称大猫熊）团团，现已18岁。它今年8月出现癫痫症状，被诊断出脑部病变；10月中旬出现后肢无力，以及食欲和活动力下降症状，经检查后发现病变扩大，疑似脑部恶性肿瘤。

在两岸官方的同意与协调下，大陆卧龙自然保护区管理局大熊猫保护研究中心两名专家吴虹林、魏明星期二（11月1日）晚间飞抵桃园机场后，直奔台北动物园，通过监控摄像头初步观察睡眠中的团团，星期三上午再入园详细探视。

两人预计在台停留至11月7日，期间将针对大熊猫医疗及日常照管经验进行交流并提供建议。

与大陆专家初步共识 短期内不做侵入性治疗

由于缺乏熊猫脑部手术前例，且团团病程进展快速、麻醉恢复反应不佳，目前只能采取缓和治疗。

台北市立动物园兽医室主任赖燕雪星期三在记者会上应询时说，与大陆专家初步达成共识，短期内不会有侵入性治疗，将待收集更完整资讯后，再举行会议确认治疗方案。

台北市立动物园发言人曹先绍则指出，由于台湾《兽医师法》规定，兽医师跨地区执业要经过专案申请，因此治疗原则上会以台湾团队为主，未来若有侵入性治疗非要大陆专家操作不可，园方也一定会提出申请。

这次大陆专家来台探视，被台湾媒体形容为中共二十大后，两岸首见“融冰”。台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳接受《联合早报》采访时则说，这种说法恐怕有些过度解读，但确实是双方正向发展与善意的表现。他认为，事件至少反映出两岸没有因为政治分歧上纲上线，影响保育问题的交流与合作。

台农委会澄清在台大熊猫 管理及所有权都归台北

不过，在大陆专家来台探视团团前，也一度传出插曲。台湾行政院农业委员会副主任委员黄金城10月28日受访时曾说，大熊猫为大陆所有，只是在台湾展览，“如果有必要（大陆）可以拿回去”。

这番说法引发批评后，台湾农委会主委陈吉仲星期二在立法院回答立委质询时澄清，指黄金城是口误。

曹先绍星期三应询时则说，两岸过去的协商是以动物交换形式进行，台北也在2011年回赠长鬃山羊与台湾梅花鹿各一对，因此不论是2008年来台的“团团”“圆圆”，或在台繁衍的“圆仔”“圆宝”，管理和所有权都属于台北。

但他也强调，依据《生物多样性公约》，野生动物是全世界的公有财，台北不会无视大熊猫的保育，更不会拒绝与物种原生地合作。