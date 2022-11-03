称香港最坏情况已经过去 李家超呼吁国际投资者把握先机

香港过去三年的防疫政策使不少外资撤离。中共二十大结束后，陆港股市也一度大跌，反映投资者对中国政经与防疫政策信心不足。国际金融领袖投资峰会的举办，被视为国际商界对香港疫后复常的投资信心的检视。

香港星期三（11月2日）举行国际金融领袖投资峰会，特首李家超形容，这是“香港重返舞台的峰会”，香港最坏的情况已经过去，他呼吁国际投资者把握先机，莫追落后。

以预录视频的形式在会上发表谈话的中国证监会副主席方星海则说，外界看了太多国际媒体对中国的报道，对中国的了解并不透彻并且短视，国际投资者应该更小心地解读中共总书记习近平的二十大报告，尝试了解中国发生什么事，以及中国政府的实际意图。

方星海强调，开放资本市场对中国有利，中国市场也需要高素质机构的参与，香港在中国经济增长中扮演着重要角色，并呼吁投资者“不要对赌中国及香港”。

香港过去三年实施严格的防疫政策，不少外资先后撤离香港。中共二十大结束后，陆港股市也一度大跌，反映投资者对中国政经与防疫政策走向的信心不足。由香港金融管理局星期三起，一连两日举行的国际金融领袖投资峰会，为冠病疫情暴发以来，在港举办的最大型线下金融会议，被视为国际商界对香港疫后复常的投资信心的检视。

美国国会及行政当局中国委员会联席主席早前发表声明，点名批评将赴港出席峰会的金融高管，呼吁他们重新考虑决定，以免为港府侵犯人权粉饰太平。四名原定与会的国际金融机构高层，过后分别声称因确诊冠病或另有工作而缺席。

不过，香港金管局总裁余伟文星期三透露，峰会仍然吸引了来自逾100家国际金融机构的约250人参加，其中超过一半人来自海外，当中有40名属于行政总裁及主席的层级。

由于强烈热带风暴尼格逼近，香港天文台星期三发出了八号烈风或暴风信号，全港停工、停课，部分停业。但国际金融领袖投资峰会仍然如期举行。余伟文在峰会上致辞时，也不忘以天气为引子，打趣现场观众说：“贵人出门招风雨。”他并强调香港已经重新开放，“我们又回来了”。

李家超在峰会上致辞时也表示，这是香港复常的峰会，防疫限制将逐步放松：“我可以告诉你，最差的时候已过，机会及时机都在香港，现在是你们期待已久的时候。”

李家超指出，香港会继续与世界保持联系，而香港具有联系全球和与中国大陆的独特优势，而这些优势只会在香港找到，无可替代。

他表示，世界经济重心已由西向东移，香港有人才，基建及技术，帮助中国大陆企业和资金走出去，同时吸引国际资金进入区内。

学者：美国政客虽施压 仍有国际金融高层赴会

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，在美国政客的施压下，仍然有许多国际金融机构的高层赴港出席峰会，反映峰会的举办成功，也有助香港在国际上建立正面的形象。

但陈伟强指出，中共二十大闭幕后，外资对中国经济前景的悲观加剧，纷纷撤离中国大陆及香港，香港未来经济发展有隐忧。长远而言，香港应该争取和大陆尽快通关，以及进一步放宽防疫措施，才能吸引外国企业和资金回流香港。