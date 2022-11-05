朔尔茨促北京发挥影响力阻止俄乌战争 习近平吁德推动中德中欧关系以取得新发展

朔尔茨是疫情后首位访问中国的欧洲大国领导人，也是习近平在中共二十大开启第三任期后，第一位访华的欧洲国家领导人。

德国总理朔尔茨星期五（11月4日）在上任以来的首个访华行程中，敦促北京发挥对俄罗斯的影响力，阻止俄罗斯在乌克兰的战争；中国国家主席习近平则呼吁德国推动中德、中欧关系取得新发展。

朔尔茨是疫情后首位访问中国的欧洲大国领导人，也是习近平在中共二十大开启第三任期后，第一位访华的欧洲国家领导人。

在为期一天的行程中，朔尔茨会见了习近平和中国总理李克强；习近平为他举行了宴会，朔尔茨也和李克强共同召开记者会。

朔尔茨此次访华受到德国和欧洲舆论质疑，朔尔茨在记者会上捍卫访华行程，强调“我今天在这里是好的、正确的”，“我们现在能实质和直接地和彼此沟通，以应对世界面对的挑战以及欧洲和中国的双边关系”。

据新华社报道，习近平在会见朔尔茨时，呼吁中德作为有影响力的大国，在变局、乱局中携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。他表明中国愿同德国共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展。

习近平：破坏容易重建难 政治互信须要双方共同呵护

中欧关系过去两年急转直下，《中欧全面投资协定》在中欧因新疆人权问题交锋后冻结近20个月，欧洲国家也在俄乌战争后因中俄“上不封顶”的关系提高对中国的警惕。

习近平强调，“政治互信破坏很容易，重建却很难，须要双方共同呵护”。他敦促中德相互尊重，照顾彼此核心利益，坚持对话协商，“共同抵制阵营对抗、泛意识形态化等因素干扰”。

他也称，中国对德政策保持高度稳定性连贯性，呼吁德国奉行积极对华政策，实现两国互利共赢。

习近平还向欧洲释出友好信号，称中国愿同德国、欧洲加强在国际事务中的协调合作，围绕应对气候变化、保护生物多样性、促进粮食安全等全球性问题共同寻找解决方案。

朔尔茨启程访华前在《法兰克福汇报》发表文章，强调德国和中国寻求合作的同时，不会忽视争议。他也表明，德国应对中国的方式必须改变。

朔尔茨此行中向中国领导人提出对台海局势的关切，也敦促中国为中国企业和欧洲企业提供公平的营商条件。

他重申德国奉行一中政策，并强调任何台湾现状的改变都必须是和平或根据双方协议的。

另据路透社和法新社报道，朔尔茨在会见李克强时，也强调中国和德国都不支持脱钩。

习近平作出中国迄今 对乌克兰问题最明确批评

俄罗斯过去两个月来多次释放可能在乌克兰战争中使用核武的信号，包括在10月底举行大规模战略核力量演习。

朔尔茨会见习近平时，呼吁北京发挥对俄罗斯的影响力，阻止俄罗斯在乌克兰的战争。他称，中德都反对在乌克兰战争中使用任何核武器。

习近平则作出了中国迄今对乌克兰问题最明确的批评。他呼吁国际社会“共同反对使用或威胁使用核武器”，防止亚欧大陆出现核危机。但新华社的报道并未提及俄罗斯。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩接受《联合早报》访问时指出，习近平对乌克兰局势的表态，显示中国正力图安抚欧盟对中俄关系的不安情绪，由此缓解中欧的紧张关系。

但何子恩认为，中国对乌克兰的表态仍较为含糊，中国在乌克兰问题上并未出现明确的战略转变。