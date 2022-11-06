台北市长候选人电视辩论会较劲 蒋黄合攻防疫失当 陈挑蓝白合“弃保”矛盾

评论多认为，蒋万安自信沉着，有望持续领先；陈时中表现平稳，意在巩固绿营基本盘；而黄珊珊的“柯（文哲）规黄随”，略显保守。

台北市长选举电视辩论会星期六（11月5日）登场，执政的民进党候选人陈时中刻意挑起蓝白合的“弃保”矛盾，但在野国民党候选人蒋万安和民众党候选人黄珊珊不为所动，两人主攻陈时中防疫政策失当，陈则四两拨千斤回避问题。

亲绿的三立电视台助攻陈时中，提问候选人是否支持台湾“被中国（大陆）统一？”，却被蒋万安反将一军，指民进党政府在8月大陆军演期间对四枚东风导弹飞越台湾上空噤声，还敢说要“抗中保台”。

此间评论多认为，蒋万安自信沉着，有望持续领先；陈时中表现平稳，意在巩固绿营基本盘；而黄珊珊的“柯（文哲）规黄随”，略显保守。

台湾“九合一”地方选举将于11月26日投票，亲蓝的TVBS电视台和三立合办台北市长选举辩论会，是三位主要候选人唯一同台较劲的场合，备受瞩目。

会前，官方原要封存30年的高端疫苗价格合约，突然在10月31日由高端主动公开；卫生福利部11月3日也宣布高端保护效力仅次于BNT疫苗，都被视为替陈时中解围，前副总统陈建仁也现身辩论会为其加油。

首先进行申辩的蒋万安描绘建设台北愿景后，便对陈时中提出为何阻挡采购国际认证疫苗等七问。陈仅轻轻回以“这些问题不是都问过了吗？你又来了”，未加解释。

接着，陈时中左右开弓，称自己30多年前热心公共事务，没想到30年过去，台湾社会还在讨论蒋家后代问题；继而批评台北市长柯文哲声称要推倒蓝绿高墙，八年过去却筑起另外一道墙，呼吁对柯施政满意度永远在末段班不满的人给他机会。

黄珊珊强调，自己最熟稔市政，不须等待蒋陈“实习市长”，当选后可立即上工。她直指陈时中当初用意识型态阻挡国际认证疫苗入台，“我永远不会原谅你”。陈于会后记者会回应，“这要怪中国（大陆）啊”！

在交叉诘问时，陈时中提起热议的蓝白合“新竹换台北”（国民党在新竹市支持民众党市长候选人高虹安，交换民众党在台北市支持蒋万安），讽刺蒋万安牺牲同党同志换取政治利益，也在动摇黄珊珊对柯文哲最后可能弃她而去的信心。

但蒋、黄二人不随之起舞。蒋表示，陈“心中一直有蓝绿，才会一直纠结在颜色当中”，一直在讨论弃保的人才会一直讲弃保。

三立电视台问候选人

是否支持“被中国统一”

主打超越蓝绿的黄强调，台北市政府用人早就是彩色的，未来她会秉持同样信念广纳人才。

三立电视台提问，中共二十大之后，三位候选人是否支持“被中国统一”及因应策略、当选后是否继续举办台北和上海的双城论坛？

陈时中认为，对岸有侵台企图，跟对岸往来要特别注意，过去台北和上海签订不少备忘录，未见真正成果。柯文哲说要把悠游卡发行到上海，结果却是看到五星旗在台北游行。

蒋万安强调，恪遵“中华民国”宪法、坚守“中华民国”主权，捍卫台湾民主自由法治及人权价值，就是他的DNA。他反过来质疑大陆导弹8月飞越台湾上空，竟是由日本国防部公布情资；大陆用无人机在金门丢榨菜、卤蛋，军方反应都慢半拍，政府还奢谈“抗中保台”？

蒋并点名陈在特斯拉创办人马斯克提及要把台湾变成大陆特别行政区时，竟称可以讨论看看，“绿共一家亲”所言不假。

黄珊珊也反击陈说，总统蔡英文于双十文告中说，待两岸边境解封后要逐步恢复两岸交流，“你就说不会去办（双城论坛），是在打脸蔡总统吗？这就是你的抗中保台？”