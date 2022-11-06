新加坡糕点商上海参展 因成冠病密接者须隔离险误事

新加坡糕点厂商裕佳西饼店（Rich & Good）第一次参加中国国际进口博览会，就遭遇“隔离惊魂记”。由于在上海入住的隔离酒店工作人员感染冠病，三名公司代表作为密接人员都得接受二次隔离，险些赶不上参展。

裕佳西饼店首席运营官李志伟接受《联合早报》访问时，用“困难重重”来形容此次进博会之旅。他说，前期最大的挑战，是如何将300多盒瑞士卷蛋糕从新加坡空运到上海，并保持口感新鲜。抵达上海后，最担心的却是因为隔离期延长，无法及时将蛋糕运抵展厅。

所幸李志伟一行人最终在星期六（11月5日）进博会开展前结束隔离，如期完成布展，但左右有两个展台空着，因为另外两家新加坡企业派广州代理商参展，却碰上近期广州疫情暴发，代理商都被禁止进场。

中国各地疫情四起之际，本届进博会进一步收紧防疫措施。不仅令访客人数受限，不少参展商员工也无法进场。受访展商和商会担心，持续高压防疫政策将冲击海外企业对进博会乃至中国市场的信心。

根据今年进博会防疫规定，所有参展人员每日首次进入展区时，须持有24小时内核酸检测阴性证明，进入展区前10天内有疫情风险区所在地旅居史的人员均不得参会。

瑞士官方组展机构“瑞士中心”中国区总经理施万德（Kuno Gschwend）受访时披露，今年参展的瑞士企业只有12家，不仅少于去年的20家，甚至比疫情第一年的15家还要少。而外聘的上海工作人员，也有10人因所在社区有疫情风险而无法进场。

瑞士官员：严苛防疫措施 使外企情绪转为失望沮丧

中共总书记习近平10月在中共二十大结束后重申，“中国开放的大门只会越来越大”，但施万德认为，严苛的防疫措施和官方承诺背道而驰，也有损中国在外国企业心中的形象。“疫情暴发第一年，多数企业还理解并支持防疫措施，但现在整体情绪已经转为失望和沮丧。”

欧盟商会副主席兼上海分会主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）受访时说，持续“清零”政策和严苛入境限制，让有意参加进博会的欧洲企业面对重重挑战。“欧洲企业迫切须要获取更加明确的参展人员隔离政策，以便为欧洲总部高管参会做出规划，否则进博会的国际化将有名存实亡的风险。”

不过，许倍帝指出，约55％受访会员企业在去年进博会期间签署了合作协议或谅解备忘录，其中只有11％尚未落实。相比前几年有不少受访者反映他们签署的只是“象征性协议”，进博会正朝着为企业投资创造切实回报的方向迈进，表明它仍有潜力成为凸显中国经贸自由化的重要活动。

口腔护理品牌白丽洁（Pearlie White）中国区总代理宋冠华说，作为中国最高规格的国际展会之一，进博会仍是接触优质经销商的重要渠道。白丽洁过去两年和成都、上海经销商达成的合作，都是通过进博会促成。

连续第五年参展的新加坡护肤品牌枫缇布蕾（Ble de Fonty）今年则将展区面积翻倍至72平方米。公司中国区负责人蒋旭峰说，目前公司营收约七成来自中国市场。“随着新中经贸往来日益密切，在这样一个高层级展会上亮相，有助于提升企业形象和影响力。”

李志伟也对中国市场充满期待。他说，尽管当前中国经济受疫情冲击，但这个庞大市场的长期潜力不容忽视。这也是裕佳克服重重阻碍前来参展的原因。“我们希望借此机会亲身感受中国市场，了解这里的消费者需求，这是无法通过代理商获得的体验。”