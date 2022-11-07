动态清零下谨慎开跑 近两万人参加北京马拉松赛

因为冠病疫情停办两年的北京马拉松赛（北马）星期天上午（11月6日）谨慎重启，由以往的三万人规模降至今年的不足两万人，只限北京常住人口参加。

北马享有中国“国马”的美誉，今年是受冠病疫情影响三年来，北马首次举行线下比赛，也是北京冬奥会后的首个大型赛事。在“动态清零”总方针下，北马主办方采取了精准细致的防疫策略，复办这项创办于1981年的体育盛事。

参赛者须是北京常住人口；赛前七天每日进行健康申报；领取参赛物品前后七日至比赛期间不可离京；北京健康码无异常；完成全程疫苗接种；赛前与赛后共进行三次核酸检测等。此外，还要通过人脸识别设备查验和工作人员核实，提交本人签字的《健康安全责任承诺书》，比赛开始前和结束后须戴口罩等。

尽管措施到位，但最近一周北京每天都有不少新增病例，这让很多参赛者犹如坐过山车一般不安，唯恐比赛再被叫停，坦言不到最后一秒枪响，心里都不踏实。

中国体育报主任记者王静已是第八次参赛，对北马有很深的感情。她对《联合早报》说：“说实话，很多跑友都怀着忐忑的心情观察和等待，看看北马能否如期举办。可以说，我们的信心是随着新消息公布或推出防疫新措施一步步提升。”

让王静兴奋的是，昨天早上7点30分，北马如期而至。她带伤用5小时35分钟跑完全程。她说：“我很激动能重回北马赛道，防疫很严，我一点都不担心。”

除了措施到位，主办方还组织了5000多名志愿者参与服务保障，相当于一人服务四名选手。资深女跑者关军发挥出色，跑进了3小时20分大关。赛后，她对《联合早报》说：“北马专业服务很强，从组织到保障都是国马标准。”

不过，今年北马也留有遗憾，那就是因疫情没有邀请外国好手参赛。最终，来自新疆的阿奴拜克·库弯以2小时14分34秒率先抵达奥林匹克公园终点，夺得男子组冠军。清华大学研究生夏雨雨以大众选手身份参赛，以2小时28分57秒夺得女子组冠军，成为本届最大黑马。

北马的成功举办，给已启动选手报名的上海、杭州、成都、珠海等马拉松赛树起了标杆，为中国体育行业释放了积极的信号。不过，这些为各方关注的赛事最终能否举行，仍存在变数，不太确定。