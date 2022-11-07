中国昨增4610冠病确诊病例 达六个月来最高水平

（北京／广州综合讯）中国宣布坚持“动态清零”总方针不动摇之际，星期天（11月6日）报告新增4610起冠病确诊病例，达六个月来最高水平。其中，广州疫情三年来最严峻，单日新增病例破千，病例数最多的海珠区从5日至7日全面强化社会面防控措施。

据中国卫生健康委员会官网消息，中国大陆星期六（11月5日）新增冠病本土病例4610起，其中有症状588起、无症状4022起，是自今年5月6日以来录得最多病例数的一天。当天新增病例以广东和内蒙古居多。

在广东，广州市单日新增病例达1325起，单是海珠区就新增1253起。广州市卫健委副主任张屹在星期六的新闻发布会上指出，该市正面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的疫情。

据张屹介绍，海珠区的上千名感染者高度集中在凤阳街康鹭片区。海珠区已通过强化社会面管控，减少人员流动，加大核酸检测力度，扫楼上门服务，挨家逐户一一筛查，努力找出每一个阳性个案。

出席同场新闻发布会的广州市疾病预防控制中心党委书记张周斌也说，海珠区新增感染者数量创新高，很大程度上因为奥密克戎变异株传播速度快、隐蔽性强，而且病毒在楼栋密集、巷道狭窄的环境中，极易于造成气溶胶传播。同时，极高的人口密度也就为病毒的快速传播创造了适合环境。

张周斌说，大多数感染者是在中高风险区域内，以及隔离酒店的核酸筛查中被发现。因此，限制这些地区的人群流动、全覆盖核酸筛查、通过转移隔离降低人口密度等措施，对于更及时发现感染者，减少区域内的外溢风险至关重要。

另外，当局指海珠中高风险管控区有个别市民擅自外出，造成相邻区域出现新增阳性个案。

张屹透露，流行病学调查人员通过调看视频发现，仍有个别市民违反防控规定，挪动封控水马，擅自外出或传递物资等，造成相邻的瑞宝街、赤岗街等非中高风险区域出现新增阳性个案。

对此，有关部门正深入调查，堵塞漏洞，依法依规处置。