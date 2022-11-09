珠海航展：中国无人作战装备与外贸军售方案成新亮点

第十四届中国国际航空航天博览会（珠海航展）11月8日（周二）上午在广东珠海正式拉开帷幕，来自43个国家和地区的740多家企业线上线下参展，参展飞机超110架。中国“20”军机系列、新型无人作战装备，以及陆军合成旅解决方案等成为航展热点。

中国第五代隐身战机歼-20以四机编队进行了飞行展示，表演了双机对冲、单机横滚等动作，并降落在航展展坪，这是歼-20首次在珠海航展进行静态展示。

中国空军另一款主力战机歼-16、大型空中加油机运油-20等也进行了飞行展示。

中国首个自主知识产权的大型喷气式民用飞机C919，首次亮相珠海航展并进行了飞行表演。C919展示了大仰角起飞、45度盘旋机动、超低空飞行等动作。

路透社周二报道称，中国商飞（COMAC）制造的C919是国际畅销机型空中客车A320neo和波音737 MAX的对手，这也是空中客车、波音和中国商飞各自生产的单通道客机首次在同一个航展上亮相。

形形色色的无人装备，是这次珠海航展的一大特点。其中，翼龙-3、飞鸿-97A、彩虹-7等大型高端无人机格外令人瞩目。

中国研制无人装备

已处于国际先进水平

由中国航空工业集团自主研制的翼龙-3具有“远航程、重挂载、多用途”的特点，在大吨位同级别、中空长航时无人机系统产品中，处于国际先进水平。

据《环球时报》报道，航天科技集团九院飞鸿公司无人系统型号总工程师邓帅介绍，作为有人战机的“忠诚僚机”，飞鸿-97A既是传感器，也是弹药库，更是飞行员的智能助手。它一方面能拓展飞行员的感知与打击范围，另一方面通过规模化、集群化、广义化使用，每架僚机可以成为空战体系中的智能节点，辅助飞行员进行决策，将人从危险、高度紧张的作战环境中解放出来，让飞行员除了是传统的飞行员以外，更能成为一个飞行编队的指挥员。

本次珠海航展上各种中小型无人机、无人作战车辆、无人潜航器等产品，也令人眼花缭乱。

中国兵器工业集团研制的VU- T10无人地面作战平台主要针对城市环境作战，选择采用厚重的履带式底盘，配备有30毫米口径遥控武器站，还可根据需要配备4枚“红箭-12”反坦克导弹，加载7.62毫米机枪，以避免巷战中人员伤亡的风险。

兵器工业集团首次推出外贸版陆军合成旅解决方案。外贸版陆军合成旅由一个指挥中心，加上侦察营、坦克营、机步营、炮兵营、反坦克营、无人机营、防空营、作战支援营、勤务保障营以及城镇作战增强模块等组成。

分析：合成旅解决方案显示中国对外军售能力达新高

合成旅解决方案重点推出机动突击、火力打击、智能弹药、防空反导、无人装备等领域的明星武器装备，如VT4主战坦克、SH15车载火炮、AR3火箭炮、天龙防空导弹系统、红箭系列智能弹药等外贸品牌。

此外，展方还推出装备制造、深度维修、自动化生产线以及军事工程解决方案等一体化解决方案，同时也展示了北斗高精度技术的最新研究成果以及应用场景。

有关军事学者分析，这套外贸版陆军合成旅解决方案，既可整体打包出售，也可根据买方需求，进行分步销售，表明中国对外军售的思路和能力上升到新的高度。