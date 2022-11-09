习近平指示解放军 全力“向打仗聚焦”提高打赢能力

（北京／台北综合讯）中共总书记习近平向解放军发出指示，要把全部精力“向打仗聚焦”，加快提高打赢能力，以便有效履行新时代的使命任务。

据央视网报道，也是中央军委主席的习近平11月8日（星期二）下午4时许，率领两名中央军委副主席张又侠和何卫东，以李尚福、刘振立、苗华、张升民四名委员到中央军委联合作战指挥中心视察。

习近平说：“今天，我和军委一班人到军委联指中心来，就是要亮明新一届军委贯彻落实党的二十大精神、全面加强练兵备战的决心态度。”

习近平强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，中国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。

解放军要贯彻新时代中共的强军思想，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，完成好各项任务。

大陆军机军演以来

最多架次飞越海峡中线

另一方面，台湾国防部通报，台军星期一（11月7日）总共侦获63架次大陆军机和四艘次大陆军舰在台湾周边海空域活动；其中有31架次军机飞越海峡中线。

这是自今年8月美国众议院议长佩洛西访台、解放军举行大规模台海军演以来最多的一次。

根据台湾空军公布的航迹示意图，显示除歼-11战机出现在海峡中线北侧空域外，其余大陆军机均在西南空域密集活动，其中24架歼-16战机集中行动。台湾空军除派遣空中巡逻兵力应对外，同时实施广播驱离、防空导弹追监等反制措施。

据彭博社统计，自佩洛西访台以来，中国大陆已派出778架次的军机进入台湾防空识别区，平均每天八架次。