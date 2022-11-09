内容批评俄罗斯与吁减少对中贸依赖 中国取消播放欧盟理事会主席 进博会开幕式视频演讲

（北京路透电）欧洲外交官透露，中国官方取消播放欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在中国国际进口博览会开幕式上的视频演讲。米歇尔在讲话中批评俄罗斯侵略乌克兰，及呼吁减少对中国的贸易依赖。

路透社星期二（11月8日）报道，三名欧洲外交官称，上星期五（11月4日）进博会开幕式上，原定播放米歇尔预先录制的演讲视频，但最后取消。

米歇尔的发言人勒茨（Barend Leyts）证实这一消息。勒茨说：“按照中国当局的要求，我们确实提供了一份预先录制的视频，但最终当局没有播放这一视频。”

根据欧洲外交官提供的讲话节选，米歇尔的演讲严厉批评“俄罗斯对乌克兰的非法战争”，并表示欧洲正在从中吸取“重大教训”。

米歇尔说，欧洲在化石燃料方面过度依赖俄罗斯，导致了贸易不平衡。“在欧洲，我们希望平衡我们的贸易关系，以避免出现过度依赖的情况……我们与中国的贸易关系也是如此。”

米歇尔还呼吁中国做出更多努力结束俄乌战争。他称，通过中俄“上不封顶”的外交关系，中国能够发挥影响力来阻止俄罗斯发动的“残酷战争”。

俄乌战争在2月24日爆发，中国迄今没有公开谴责俄罗斯。

据报道，米歇尔和中国国家主席习近平预计将在下周于印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上碰面。