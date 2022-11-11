新任中宣部部长发出正面信号 李书磊鼓励解放思想发扬学术艺术民主

来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2022年11月11日 5:00 AM

李书磊11月9日在2022年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上宣读中国国家主席习近平贺信并发表主旨演讲。（新华社）
李书磊11月9日在2022年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上宣读中国国家主席习近平贺信并发表主旨演讲。（新华社）

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中共二十大10月下旬闭幕后，李书磊以“黑马”姿态升任中共政治局委员、中宣部部长，负责中共向来看重的意识形态和文化领域。分析人士认为，这显示李书磊获得最高领导人的充分肯定和信任。

新任中共政治局委员、中宣部部长李书磊星期四（11月10日）在《人民日报》发表文章，强调要发扬学术民主、艺术民主，鼓励解放思想、大胆探索，营造积极健康、宽松和谐的氛围。他也说，要提倡不同观点和学派充分讨论，提倡体裁、题材、形式、手段充分发展，推动观念、内容、风格、流派切磋互鉴，不断焕发文化生命力、创造力。

有关人士分析，李书磊曾是知名文化学者，在学界一向口碑较好，进入仕途后也被视为开明派官员。他强调学术民主、艺术民主，鼓励解放思想、大胆探索，对这几年因大环境收紧而趋向保守的文艺界和学术界来说，是一个正面信号。

李书磊今年58岁，14岁考入北京大学，素有“北大神童”之称。在北大获得文学硕士后，李书磊进入中共中央党校工作，先后任中央党校文史教研部语文教研室主任，文史教研部副主任、主任，中央党校教务部主任。2008年，李书磊升任中央党校副校长，辅助时任中共政治局常委、中央党校校长习近平，被视为习近平的“文胆”。

2014年，李书磊调任中共福建省委常委、宣传部长。2015年，李书磊又跨界进入纪检系统，出任中共北京市委常委、市纪委书记，一年后升任中纪委副书记。2020年，李书磊重返中央党校担任主管日常工作的副校长。

中共二十大10月下旬闭幕后，李书磊以“黑马”姿态升任中共政治局委员、中宣部部长，负责中共向来看重的意识形态和文化领域。分析人士认为，这显示李书磊获得最高领导人的充分肯定和信任。

《北京青年报》曾引述中央党校一名学者说，李书磊酷爱读书，是“读好书，好读书并且读书好的一个人”。李书磊在其《宦读人生》一文中也说：“我真正欣赏的不是读了书做官，而是做了官读书。做了官读书才是一种雅兴，一种大性情，一种真修炼。”

对于文化，李书磊2007年接受《21世纪经济报道》采访时说：“一个国家、一个政权要想传诸久远，也得有文化。从历史上看，没有文化、毁坏文化的政权也都是小朝廷，不数世而亡。”

在《人民日报》的文章中，李书磊指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂；创新创造是文化的生命所在，是文化的本质特。“我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来，在继承中转化，在学习中超越，不断推动文化创新创造。”不过李书磊也强调，必须牢牢掌握中共对意识形态工作领导权，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

分析人士指出，李书磊虽然眼界开阔，思想开明，但作为中宣部长，他也不能允许意识形态和舆论宣传领域出现大的乱子。

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