新任中宣部部长发出正面信号 李书磊鼓励解放思想发扬学术艺术民主

中共二十大10月下旬闭幕后，李书磊以“黑马”姿态升任中共政治局委员、中宣部部长，负责中共向来看重的意识形态和文化领域。分析人士认为，这显示李书磊获得最高领导人的充分肯定和信任。

新任中共政治局委员、中宣部部长李书磊星期四（11月10日）在《人民日报》发表文章，强调要发扬学术民主、艺术民主，鼓励解放思想、大胆探索，营造积极健康、宽松和谐的氛围。他也说，要提倡不同观点和学派充分讨论，提倡体裁、题材、形式、手段充分发展，推动观念、内容、风格、流派切磋互鉴，不断焕发文化生命力、创造力。

有关人士分析，李书磊曾是知名文化学者，在学界一向口碑较好，进入仕途后也被视为开明派官员。他强调学术民主、艺术民主，鼓励解放思想、大胆探索，对这几年因大环境收紧而趋向保守的文艺界和学术界来说，是一个正面信号。

李书磊今年58岁，14岁考入北京大学，素有“北大神童”之称。在北大获得文学硕士后，李书磊进入中共中央党校工作，先后任中央党校文史教研部语文教研室主任，文史教研部副主任、主任，中央党校教务部主任。2008年，李书磊升任中央党校副校长，辅助时任中共政治局常委、中央党校校长习近平，被视为习近平的“文胆”。

2014年，李书磊调任中共福建省委常委、宣传部长。2015年，李书磊又跨界进入纪检系统，出任中共北京市委常委、市纪委书记，一年后升任中纪委副书记。2020年，李书磊重返中央党校担任主管日常工作的副校长。

中共二十大10月下旬闭幕后，李书磊以“黑马”姿态升任中共政治局委员、中宣部部长，负责中共向来看重的意识形态和文化领域。分析人士认为，这显示李书磊获得最高领导人的充分肯定和信任。

《北京青年报》曾引述中央党校一名学者说，李书磊酷爱读书，是“读好书，好读书并且读书好的一个人”。李书磊在其《宦读人生》一文中也说：“我真正欣赏的不是读了书做官，而是做了官读书。做了官读书才是一种雅兴，一种大性情，一种真修炼。”

对于文化，李书磊2007年接受《21世纪经济报道》采访时说：“一个国家、一个政权要想传诸久远，也得有文化。从历史上看，没有文化、毁坏文化的政权也都是小朝廷，不数世而亡。”

在《人民日报》的文章中，李书磊指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂；创新创造是文化的生命所在，是文化的本质特。“我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来，在继承中转化，在学习中超越，不断推动文化创新创造。”不过李书磊也强调，必须牢牢掌握中共对意识形态工作领导权，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

分析人士指出，李书磊虽然眼界开阔，思想开明，但作为中宣部长，他也不能允许意识形态和舆论宣传领域出现大的乱子。