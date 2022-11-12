大幅放宽防疫政策 中国取消入境航班熔断机制 集中隔离减至五天

中国官方星期五（11月11日）宣布大幅放宽防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。

分析人士指出，中国严格的疫情管控措施对经济社会的负面影响越来越大，民众和舆论的怨气也越来越重，官民对立明显加深。中国高层放宽管控措施，有利于减轻疫情防控对经济社会的冲击，缓解民怨；有利于恢复中外人员正常往来；也有利于打造中共新一届领导层的务实形象。

中国舆论对防疫政策放宽反响热烈，有人戏称这是官方在“双十一”发给全国人民的“最大红包”。中国股市三大指数星期五也集体上涨，截至收盘，沪指涨1.68%，深圳综指涨1.31%。

据中国国家卫健委微信公众号消息，国务院11月11日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施、科学精准做好防控工作的通知》。《通知》要求，及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接（次密接）；对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制，将登机前须持有的48小时内两次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内一次核酸检测阴性证明；入境人员在第一入境点完成隔离后，目的地不得重复隔离。

影响经济和民众日常 严禁防控政策层层加码

《通知》要求，将高风险区外溢人员“七天集中隔离”调整为“七天居家隔离”；最大限度减少管控人员；高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大；高风险区连续五天未发现新增感染者，降为低风险区；符合解封条件的高风险区要及时解封。

《通知》还要求，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度；严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，对造成严重后果的依法依规严肃追责。

冠病疫情2020年初在武汉暴发后，中国官方采取“封城”等严厉限制人员流动的措施，遏制疫情在全国范围内蔓延。

今年以来，上海、长春等地疫情大面积暴发，虽然官方以“动态清零”为总方针的严格管控措施取得一些成效，但变异后的病毒传染性更强，更难控制，疫情在各地此起彼伏，“动态清零”日渐吃力。而许多地方政府为了达到“清零”目标，又在防控政策上不断层层加码，严重影响了经济运行和民众日常生活。

今年前两个季度，中国GDP增速只有3%，第三季度增速也仅3.9%，远远低于官方在年初定下的5.5%增长目标。同时，中国社会对疫情管控措施怨声载道，大批执行政策的基层官员也疲惫不堪，牢骚满腹。

分析人士认为，虽然疫情仍在各地蔓延，但中国高层已认识到，继续坚持此前严厉的防控政策，可能带来比疫情蔓延本身更为严重的后果，因此11月10日举行的中共政治局常委会会议决定放宽防疫措施。

整体上看，这次官方防疫政策的调整迎合了社会期盼，对中国经济增长和社会恢复活力都有积极意义。