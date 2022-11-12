中国大陆冠病疫情加剧 单日新增病例4月以来首次破万

（北京／上海综合讯）中国大陆疫情加剧，单日新增病例破万，是4月以来首次。专家建议优化措施，不要盲目增加抗疫成本，因为感染者多为轻症。

据中国国家卫生健康委员会官网和第一财经综合报道，中国大陆星期四（11月10日）新增1万零535起本土冠病病例，其中确诊病例1150起和无症状感染9385起。广东是疫情重灾区，共发现确诊病例546起，无症状感染2461起。首都北京本土病例数也是一年来新高，星期四共报告64起确诊病例。此外，河南、重庆、内蒙古、四川和新疆等多个省份均有确诊病例。

奥密克戎毒力没明显变化专家建议地方量力而行

10月下旬以来，广州、福州、重庆等地的疫情，由传播力更强、传播速度更快的奥密克戎变异株BA.5.2进化分支所引起。在日增病例出现较大波动的同时，感染者症状均较轻。比如福州疫情防控工作新闻发布会10月30日通报，该市99%以上感染者为无症状，没有重症患者。

复旦大学公共卫生学院教授姜庆五分析说，目前来看，冠病重症和病死率已经很低，且奥密克戎毒力也没有明显变化，建议地方量力而行，不要盲目加大抗疫成本。

他说，提倡疫情防控科学化和精准化，是为了达成“高效统筹疫情防控和经济社会发展”的目标。未来应该将更多有限的医疗资源从检测中解放出来，投入对有症状的感染者的诊疗上。

中国病毒学专家常荣山提出，要将疫情控制在不造成医疗资源挤兑的水平上，须让确诊患者尽早服用药物。为平衡经济发展和防疫需要，可优化对无症状感染者的管理方式。他建议各地在疫情发生后，应首先确定最小程度的封控范围，这样可以更好避免过度封控带来的社会恐慌，也是落实“精准防控”的题中之义。