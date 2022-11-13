宣布大幅放宽管控后多地调整措施 中国官方重申防疫政策调整不是放松

国家卫生健康委副主任雷海潮星期六在一场发布会上称，不断优化疫情的防控举措，不是放松疫情防控工作，而是强调更加科学精准和与时俱进。

中国宣布大幅放宽防疫管控后，多地调整防疫措施，叫停全员核酸检测、解除次密接人员隔离；官方星期六（11月12日）则重申，防疫政策调整不是放松、更不是“躺平”。

中国星期五（11月11日）宣布优化疫情防控20项措施，对严重困扰中国经济的“清零”政策做出重大调整。国家卫生健康委副主任雷海潮星期六在一场发布会上称，不断优化疫情的防控举措，不是放松疫情防控工作，而是强调更加科学精准和与时俱进。

雷海潮解释，优化之后的举措能缓解疫情处置中遇到的一些瓶颈和障碍，例如隔离资源相对比较紧张、隔离房间不足、流调压力大、流调人员不足等。但他强调：“这不是放松，更不是‘躺平’。”

官方星期五宣布的防疫政策调整包括，入境人员“七天集中隔离+三天居家健康监测”调整为“五天集中隔离+三天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；不再判定密接的密接（即次密接）；风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等。

三亚市福州市等 叫停全员核酸检测

新政策出炉后，一些城市随即宣布调整防疫措施。海南三亚市星期五晚发布通知，取消原定星期六展开的全员核酸检测；福建福州市也叫停五个区11月12日至15日的区域核酸检测。

调整后的防疫政策要求，一般不按行政区域开展全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时开展。三亚市星期五也宣布，对正在接受隔离的次密接人员解除隔离。广州市、北京市也都调整密接者和入境人员隔离期限，不再甄别次密接人员。

中国冠病疫情近期迅速升温，每日新增感染者本周开始破万，星期五各地新增本土感染者1万1323人。广州仍是重灾区，当天新增病例从星期四的2583人激增至3180人；重庆市新增病例从前一天的782人升至1240人。

中国股市星期五在官方宣布优化防疫政策的利好消息后大涨，但有分析师认为，对中国退出“清零”政策不应太过乐观，相反地，官方优化政策的目的是为让“清零”更可持续。

针对中国会否在不久的将来全面开放，雷海潮星期六回应说，中国是一个有14亿人口的大国，老龄人口众多；地区、城乡差异较大，医疗卫生服务资源总量也相对不足，目前每10万人口的重症医疗床位才不到四张，与发达国家有不少差距。因此，中国会“走小步、不停步”，根据病毒变异特点和临床治疗实践认识，以及国家防控能力的改善和提升，因时因势优化完善和调整防控举措。

彭博社引述渣打大中华区和北亚首席经济学家丁爽指出，总的来说当局仍非常谨慎，这20条措施主要是为了纠正防疫过度行为，但缩短隔离天数等措施实际执行起来非常缓慢。

优化后的防疫政策落实情况仍有待观察。一名家住广州天河区的市民告诉《联合早报》，星期五和星期六，她的住家周围仍有小区被采取新的封控措施。

她说：“走在马路上，很多地方都还封着……大家也不敢不天天做核酸，怕漏了一天就会被赋黄码。”

北京市星期六称，启动长期滞留京外人员专项救济，梳理京外风险县域旅居史人员情况，推送解除弹窗限制、购票限制。不过，在社交媒体微博上，一些滞留京外的网民反映，北京防疫软件健康宝继续显示与京外风险地区、人员有时空关联的“弹窗”，直飞北京的航班也未全面恢复，回京仍有困难。