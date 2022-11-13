“双11”购物节 阿里巴巴和京东首次未公布交易总额

（北京综合讯）中国常年“双11”购物节星期六（11月12日）零时收官，两大电商巨头阿里巴巴和京东首次未公布商品交易总额（GMV）。

综合法新社和路透社等报道，“双11”是阿里巴巴在2009年推出的全世界最大规模购物节，商品交易总额压倒“黑色星期五”和“网络星期一”等美国购物节。

阿里巴巴旗下电商平台天猫去年交易总额高达5403亿元（人民币，下同，1043亿新元），外界都在关注阿里巴巴和其他电商今年的交易总额能否冲破1万亿元。

不过，阿里巴巴在“双11”收官后的企业新闻稿中，仅称“今年天猫双11稳中向好，交易规模与去年持平”。天猫去年交易总额较2020年同期增长8.5％，为2009年“双11”推出以来最低增幅。这是阿里巴巴连续第二年取消喜报式实时战报。

中国消费者追捧 经济实惠国产货

京东去年“双11”累计下单金额逾3491亿元，较2020年增长28.58％。京东称，今年超越行业增速，创造了新的纪录，零售购物用户数也再创佳绩。

中国消费者在今年“双11”中追捧相对经济实惠的国产品牌。阿里巴巴天猫“双11”数据显示，开售第一个小时，102个品牌成交额过亿元，其中国货品牌超过一半。珀莱雅、薇诺娜、自然堂、花西子等中国妆容品牌接连创下一小时成交额破亿成绩。海尔、美的、小天鹅、TCL等中国家电品牌更是实现成交额1秒破亿。截至星期四（11月10日）午夜，有超过2000个单品成交额突破1000万元。

因疫情反弹一再陷入严格封控，中国消费者今年更愿意花钱改善居家生活素质。京东“双11”数据显示，拥有游戏功能的电视机和高端洗地机的销售量，较去年激增180％和400％。TCL电视机、戴森吹风机和美的冰箱的销售量倍增。

京东数据还显示，中国消费者愿意花钱娱乐自己，RTX电脑游戏机销量增加75％、微软Xbox游戏盒销量增加三倍，XR眼镜销量激增530％。

中国国家邮政局星期六发布数据称，“双11”当天中国大陆邮政快递企业共处理快递包裹5.52亿件，是日常业务量的1.8倍，但比去年下滑20.69％。