港铁列车车门又脱落 750乘客疏散两人轻伤

（香港综合讯）香港地铁继去年12月于港岛线铜锣湾站发生车门脱落故障后，荃湾线油麻地站星期天（11月13日）也发生车门脱落，初步调查发现有脱轨问题。这起事故约有750名乘客受影响，两人受伤。

综合香港中通社、星岛日报和网媒“香港01”报道，星期天（11月13日）早上约9时30分，荃湾线一列开往港岛中环方向的列车驶入油麻地站时，前两节车厢的四道车门突然脱落。车务控制中心收到信息后，启动处理程序疏导乘客沿月台和车尾的紧急出口离开车厢。

事发后，荃湾线服务受阻，港铁安排免费接驳巴士，16条巴士线也已加强服务，但附近路段一度塞车。

港铁检查后发现，列车的首节车厢转向架偏离路轨，令车厢与月台发生碰撞，造成路轨旁有设备损毁，并且两道车门移位。

香港消防处助理处长梁锦华表示，此次事故中约有750名乘客被即时疏散，其中有2名伤者；一名78岁女乘客受伤送院，另外一名女乘客表示不适，经检查后无需送院。

这次是港铁在一年间发生的第二宗类似事故。香港铁路公司行政总裁金泽培就事件致歉，强调非常重视事件，会进行详细调查。

去年12月，港岛线一班列车在铜锣湾站时也发生车门脱落故障，故障是因站台隧道的广告灯箱组件移位，与车门碰撞，导致车门脱落。

据香港媒体报道，两次发生故障的都是英国制列车，该批车型共93列，预计会于2027年全部退役。