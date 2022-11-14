中国疾控中心不排除 进一步优化隔离措施

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

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中国疾控中心说，随着冠病不断变异和国内外疫情形势变化，不排除再对隔离措施作进一步的优化。

中国星期五（11月11日）宣布优化疫情防控20项措施，对严重困扰中国经济的“清零”政策做出重大调整。

据《新京报》和澎湃新闻报道，中国疾控中心传防处研究员王丽萍在周六的记者会上说，“二十条”优化措施缩短了密接等人员的集中隔离期限，有些集中隔离被调整为居家隔离或者健康监测，这是基于冠病新的特点等因素作出的，并不是说集中隔离作用必要性在降低。

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