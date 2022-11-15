学者：中美领导微笑寒暄握手合影 习拜会气氛缓和展现双方管控冲突决心

拜登强调，中美领导人有共同责任，展现两国有能力管控分歧，避免竞争成为任何接近于冲突的局面，并在紧迫并需要彼此合作的国际问题上设法合作。习近平则指出，中美领导人“要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向，推动中美关系向上提升。”

中美元首在印度尼西亚峇厘岛会晤的氛围比预期缓和，一改两年来中美高层会谈时火药味甚浓的画面；受访学者分析，中美都力图向国际社会展现管控冲突和稳定两国关系的决心。

历时3小时12分钟的“习拜会”星期一（11月14日）傍晚5时36分起在峇厘岛举行。这是拜登2021年1月就任美国总统以来，中美元首首次面对面会晤。

中国国家主席习近平在与美国总统拜登会晤时强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，中美关系第一条不可逾越的红线。（法新社）

根据国际通讯社现场视频，中国国家主席习近平和拜登在进入穆丽雅酒店的会场前，简短地微笑寒暄并握手合影。

美国白宫会后发出文告称，习拜两人针对一系列课题直率地阐明各自的优先考虑事项和意图。中国官媒央视新闻则报道，两国元首都认为此次会晤“深入坦诚和建设性”。

在全球和平和疫后经济复苏在俄乌战争冲击下备受压力的当前，国际社会敦促中美改善关系的呼声持续加大，习拜会释放的信号，显示两个大国对这些呼声的回应。

拜登在开场时强调，中美领导人有共同责任，展现中国和美国有能力管控分歧，避免竞争成为任何接近于冲突的局面，并在紧迫并需要彼此合作的国际问题中设法合作。

习近平则指出，中美领导人“要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向，推动中美关系向上提升。”

白宫文告称，拜登在会上呼吁中美合作应对气候变化、全球宏观经济稳定，卫生安全，以及全球食品安全等跨国挑战，“因为这是国际社会的期待”。

央视则报道，中美双方就开展两国公共卫生、农业和粮食安全对话合作达成一致，同意用好中美联合工作组，推动解决更多具体问题，并鼓励扩大两国各领域人员交往。

两国都派出高层级的外交和经济官员随行。美国的重量级团队包括国务卿布林肯，财政部长耶伦，国家安全顾问沙利文，以及国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔。

中国的与会官员包括新任中共政治局常委丁薛祥，以及两名新任政治局委员——国务委员兼外长王毅和全国政协副主席、国家发改委主任何立峰。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，此次习拜会重点不只是处理双边课题，更是对外展现两国领导人管控和稳定两国关系的决心。

台湾大学政治学系主任张登及指出，峇厘岛“习拜会”的氛围比预期缓和。他预计，中美下来可能逐步恢复今年8月美国众议院议长佩洛西访台后，北京宣布暂停的沟通机制。

在台海及人权议题上 双方继续针锋相对

不过，拜登也解释，美国将继续和中国进行激烈竞争，在国内投资以强化美国实力，并与全球盟友和伙伴组成联合阵线。中美元首也继续在台海、人权等议题上针锋相对。

拜登对北京在新疆、西藏和香港的举措、广泛的人权问题，以及中国的非市场经济行为提出关注，并表示反对北京对台湾采取“胁迫和日益咄咄逼人的行为”。

习近平则强调台湾问题是“中美关系第一条不可逾越的红线”；并批评美国打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”。习近平也指出，中美相处很重要的一条是尊重不同，而非试图改变甚至颠覆对方的制度。他说，美方应将有关承诺体现在具体行动上，“而不是说一套做一套”。

在俄乌战争问题上，白宫文告称拜登和习近平都重申反对使用核武，反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。央视报道未提及核武，但重申中国始终站在和平的一边。