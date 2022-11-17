中国单日新增冠病病例 4月以来首破2万起

（北京综合讯）中国本轮疫情持续升温，星期三（11月16日）公布新增本土冠病感染者2万零59例，是今年4月上海暴发疫情以来单日新增冠病感染者首次突破2万例。

综合观察者网与《新京报》报道，中国国家卫生健委星期三公布，中国大陆星期二（11月15日）新增本土冠病病例中，1568例为确诊病例，1万8491例为无症状感染者，涉及广东、重庆、河南、内蒙古、甘肃、北京等多个省市。

广州新增6296病例 多区推进核酸“应检尽检”

中国冠病单日新增病例自今年4月上海疫情达到峰值后逐渐回落，但随着疫情近期在多地快速蔓延，全国单日新增感染人数持续走高，在11月10日首次破万，不足一周之后再次突破2万。

广州单日新增本土感染者继续上升，星期二新增6296例，全市多个地区星期三继续推进核酸检测“应检尽检”工作。截至星期一（11月14日），广州已启动六个方舱医院，开放床位2万余张，用于接收无症状感染者隔离观察。

重庆星期二新增2814例本土冠病感染者。重庆当局星期二发布通知，要求市民非必要不离渝，非急需不离渝，离渝人员必须至少提前一天向所在村或社区提出申请。

北京广州重庆要求各级各部 落实外防输入内防反弹

北京星期二新增371例本土冠病感染者。北京市政府新闻发言人徐和建星期三称，当前北京疫情仍在进展期，防控工作处于吃紧阶段，将持续优化细化各项防控措施，集中力量打好本轮疫情歼灭战。

在疫情快速发展的北京、广州与重庆，三地市委书记均在星期一表态，要求各级各部门落实“外防输入、内防反弹”策略，贯彻“动态清零”总方针。

其中，中共重庆市委书记陈敏尔要求，要确保管控区“坚决围住捞干”，力争社会面尽快遏制、下降、清零。

中国中央政府上星期五（11月11日）出台优化疫情防控二十条措施，新政推出正值多地疫情快速上升之际，中国多名医疗专家近期也公开就防疫政策与新措施发表观点。

久未露面的上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，星期一在2022上海国际生物医药产业周会议上说，随着中国防疫二十条的发布，很多人对未来中国走出疫情有更多期待。

“我们内心非常清楚，最终走出疫情看的肯定是科技。”他相信，中国的生物医药有能力支撑抗疫，走出疫情。