学者：反修例风波后 去年公务员辞职率急增一倍 港府短期难填补空缺将影响行政效率

港府向立法会提交的文件披露，在2021至2022年度，公务员流失人数约为1万零500人，占实际员额约5.9%。其中，退休是公务员离任的主要原因，上年度有约6100人退休，占实际员额约3.5%。

香港特区政府在2019年反修例风波过后，全面整顿公务员系统，上一年度有近4000名公务员辞职，按年急增一倍。

受访学者认为，港府短期内将难以找到合适的人选填补，会影响施政效率。

另外，美国国会中国经济与安全审议委员会周一（11月15日）发表年报，形容香港进一步陷入北京控制之中。

在中国大陆影响下，港人各方面的生活都出现重大变化，令更多港人移民。报告要求美国国务院，加强支援被迫离开香港到美国的港人。

港府周二发表声明对这份报告加以反驳，促请美国“立即停止歪心干涉香港事务”，又指美国在《基本法》23条立法建议未公布前便试图抹黑，其心可诛。

港府向立法会提交的文件披露，在2021至2022年度，公务员流失人数约为1万零500人，占实际员额约5.9%。其中，退休是公务员离任的主要原因，上年度有约6100人退休，占实际员额约3.5%。

至于辞职人数，港府表示，公务员在过去五个年度辞职的人数逐步增加，如2019至2020年度有1571名公务员辞职，2020至2021年度略增至1863人，2021至2022年度共有3743名公务员辞职，按年度计增加约一倍。

当局强调，近年因辞职而脱离公务员团队的数字虽然稍为增加，但并没有对政府运作带来太大影响。在2017至2022年度的五年间，公务员辞职人数占公务员实际员额的比率介于0.8%至2.1%之间，辞职原因有健康或家庭，或者进修、转职等理由。

在填补空缺方面，港府表示，虽然按目前的退休年龄推算，自然流失率会逐渐下降，但当局会未雨绸缪，在预期的退休个案出现前，部门会预先策划及进行招聘工作，作出妥善的准备。

对于非退休个案，有关部门可以灵活采取其他措施，包括各项延长公务员服务年期的安排，挽留具经验并达退休年龄的公务员，以应对特定的人力需求。

2019年香港爆发反修例运动后，曾有数以千计公务员参加反政府集会，不少公务员更因参与暴乱相关罪行而被捕。中国政府前年实施《香港国安法》，大力推动“爱国爱港者治港”，重点整顿香港公务员体系。港府去年已要求所有现职公务员须宣誓或签署声明，以拥护《基本法》、效忠香港特区、尽忠职守和对特区政府负责。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，《香港国安法》实施和港府要求公务员宣誓后，一些有参与反修例运动如罢工的公务员，担心纵使没有犯法，仍会被当局清算。

另外，也有部分公务员不认同近年公务员文化有所改变，包括要培训和学习中国大陆政治文化，所以辞职人数越来越多。

陈伟强指出，大批公务员辞职，港府短期内将难以找到合适人选填补，对施政会带来一定影响，“尤其部分公务员是专业人士，如工程师和医生，一时间很难找到相同水平的人顶替。”

陈伟强表示，有鉴于公务员人手流失严重，警务处早前已调整新聘人员的入职要求，取消了必须拥有七年居港年期，即成为永久居民后的规定。

港府日后有可能进一步在其他部门也实施相关措施，以便新移民尤其是大陆移民申请成为公务员。但由于两地文化差异，估计初期会出现磨合问题。