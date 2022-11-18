林郑月娥下月或参选 全国人大常委选举

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

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香港将于下个月举行港区全国人大代表换届选举。据悉，前特首林郑月娥或会参选全国人大常委。受访学者认为，若林郑月娥担任该职，日后可能会负责对外讲好香港故事的工作。

五年一次的港区全国人大代表换届选举，将于12月举行。本届选举会议第一次全体会议下星期一（11月21日）在湾仔会展中心举行。消息指出，中国全国人大常委会秘书长杨振武将到香港主持会议，届时会选出主席团成员，并正式公布提名期及选举日期。

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