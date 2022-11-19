黄永宏与魏凤和举行会谈 同意新中明年恢复双边演习

新加坡国防部长黄永宏医生星期五（11月18日）在西安与中国国务委员兼防长魏凤和举行会谈，重申两国防务关系并致力加强合作；双方同意明年恢复双边“合作”演习以及“海事合作”演习。

黄永宏星期四起到西安市进行两天工作访问，这是黄永宏在冠病疫情后首次访华。

黄永宏重申两国 持久密切友好防务关系

根据新加坡国防部文告，黄永宏在会谈中重申了新中两国持久、密切与友好的双边防务关系。

黄永宏与魏凤和表明，将根据2019年10月签署的加强版防务交流和安全合作协定，致力于加强防务合作。两人也同意在2023年恢复双边“合作”演习（Exercise Cooperation）以及“海事合作”（Exercise Maritime Cooperation）演习，并期待在军事教育，以及学术访问与1.5轨对话等学术交流方面进一步合作。

此前因疫情影响，双边“合作”演习及“海事合作”演习暂停。

根据加强版的防务交流和安全合作协定，新中两国还将建立双边国防热线，黄永宏与魏凤和对于讨论相关谅解备忘录的进展给予肯定。

两人也就国际和区域安全发展交换意见，并强调亚细安+防长会议对建立战略对话和务实合作带来的价值。双方还重申保持开放沟通渠道和强化相互理解与信任的重要性，这对区域和平与安全至关重要。

黄永宏在脸书贴文写道，他与魏凤和进行了两小时的良好对话。中国国防部与我国对地缘政治发展的判断和顾虑（concerns），以及力求确保亚洲维持稳定的意愿相同。中国国防部也了解他们与美国的关系对区域和全球的稳定至关重要，将致力于改善中美关系。

新加坡外交部文告指出，新中两国的国防机构定期通过双边和多边演习、高层访问、专业交流等方式互动。

黄永宏和魏凤和最后一次会面，是在今年6月魏凤和到新加坡参加第19届香格里拉对话期间，当时双方联合主持新中首届防长对话。黄永宏最后一次访华，是在2019年10月北京香山论坛期间。

魏凤和呼吁中新 加强战略沟通

根据中国国防部发布的文告，魏凤和会见黄永宏时说，中国国家主席习近平与新加坡总理李显龙星期四刚在泰国曼谷会晤，在两国领导人的战略引领下，中新关系达到“与时俱进的全方位合作伙伴关系”的新高度，成为地区合作典范。

魏凤和指出，当前亚太地区安全形势稳中有忧，中新双方应加强战略沟通，共同维护地区和平稳定。

他也呼吁两军进一步密切高层交流、提升联演联训水平、推进人员培训、加强多边安全协作，推动两军关系不断迈向更高水平。