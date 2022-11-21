北京出现5月以来首起死例 中国单日新增冠病病例连续五天逾2万起

中国的冠病疫情持续严峻，北京通报5月底以来首起死亡病例，广州海珠区也宣布第五次延长封控措施。确诊病例当中，大部分是无症状感染。

（北京、广州、上海综合讯）中国的冠病疫情持续严峻，单日新增病例连续五天超过2万起。北京通报一起死亡病例，是5月底以来首起；广州海珠区也宣布第五次延长封控措施。

中国国家卫健委星期天（11月20日）通报，中国19日新增2万4215起确诊病例，包括2204起确诊和2万2011起无症状感染。大部分病例来自广州、重庆和北京。

北京19日新增一起死亡病例。死者为一名87岁男性，他11月11日出现干咳症状，两天后诊断为冠病，在11月19日病情恶化，肺部被细菌感染后抢救无效死亡。这是中国大陆近半年以来通报的首起冠病死亡病例。

北京市卫健委通报，北京19日新增69起本土病例和552名无症状感染者。其中，122起为社会面筛查人员。自11月中旬以来，北京社会面筛查发现感染者呈波动上升趋势，11月15日是40起；16日76起；17日45起；18日80起。

北京最大行政区朝阳区政府18日呼吁民众在周末“静下来”居家休息，减少外出，非必要不前往人员密集场所。商店也纷纷关闭或宣布仅提供有限服务。

广州海珠区五次延长封控另六区疫情已收口巩固

在广东省，广州市仍是疫情重灾区，新增病例8434起。在疫情最严重的海珠区，当局宣布第五次延长封控措施至22日24时。海珠区自11月5日开始实施封控措施，严格控制人员流动。

据大洋网报，广州市卫健委副主任张屹19日在疫情防控新闻发布会上说，白云、黄埔、花都、南沙、从化、增城等六区在前期的本土聚集性疫情的传播链条已基本阻断，疫情进入收口巩固阶段，生活秩序逐步正常化。

但是，海珠区的康鹭、大塘片区相邻区域先后出现新的疫情聚集点，提示周边区域正面临高风险区外溢扩散压力，疫情形势依然复杂严峻。

在上海，新增本土无症状感染者达11月单日最高。上海市卫健委通报，19日单日新增冠病本土确诊病例四起、新增本土无症状感染者35名，其中两起病例是在隔离管控区外的社会面发现。

自中国大陆11月中旬发布优化疫情防控二十条措施以来，每日新增病例持续增加。

中国官媒《人民日报》星期天再次发文谈防疫，称要“不动摇、不走样”，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。