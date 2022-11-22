称陈时中挡“疫苗骗子”利益遭记仇 台卫福部长薛瑞元谈话惹议被指提油救火

台湾“九合一”地方选举进入倒数阶段，卫生福利部长薛瑞元替民进党台北市长候选人陈时中居高不下的“仇恨值”解释说，陈时中挡了“疫苗骗子”上亿元（新台币，440万新元）利益，才被怀恨在心。但薛不愿公布掮客名单，陈时中仅证实有掮客，未进一步说明。
星期六（11月26日）就要进行“九合一”地方选举投票。此间评论多认为，薛瑞元的谈话不啻是提油救火，若陈时中败选，薛瑞元将被列为“头号战犯”。
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台湾“九合一”地方选举进入倒数阶段，卫生福利部长薛瑞元替民进党台北市长候选人陈时中居高不下的“仇恨值”解释说，陈时中挡了“疫苗骗子”上亿元（新台币，440万新元）利益，才被怀恨在心。但薛不愿公布掮客名单，陈时中仅证实有掮客，未进一步说明。
星期六（11月26日）就要进行“九合一”地方选举投票。此间评论多认为，薛瑞元的谈话不啻是提油救火，若陈时中败选，薛瑞元将被列为“头号战犯”。
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