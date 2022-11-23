【台湾九合一选举】现场直击 蒋万安 郑运鹏扫街拜票

台湾九合一选举进入倒计时，候选人把握最后几天时间，加紧马力扫街拜票。

《联合早报》特派台湾的采访团队近距离跟拍了国民党台北市长候选人蒋万安和民进党桃园市长候选人郑运鹏扫街的情况。

蒋万安21日晚间到西门町拜票，跟商家和民众一一握手，请托大家在11月26日投票日当天，把票投给他。

长得帅气的蒋万安人气旺，许多人抢着跟他合照留影。一名中年妇女因为与蒋万安合影而雀跃不已，高呼“好幸运哦，这么巧遇到他”。

蒋万安见到年长选民和小朋友时，都很有耐性地跟他们说话，展现亲和力。

蒋万安的民调领先其他候选人，他的竞争对手包括民进党的陈时中和获得民众党主席柯文哲支持的无党籍候选人黄珊珊。

郑运鹏宣传车上“开吃”

民进党桃园市长候选人郑运鹏22日上午在桃园中坜用宣传车扫街。

他在车上不停向民众挥手示意，并比出“三”的手势，请托选民票投“三号郑运鹏”。

一名热情的支持者带着饺子，骑摩托车把食物送给郑运鹏，他豪迈地在移动的车上“开吃”。

桃园除了郑运鹏，参选市长的还有国民党候选人张善政，以及脱离民进党参选的郑宝清和民众党的赖香伶。

郑运鹏跟张善政的民调领先其余两人，他们的选情激烈胶着，结果如何26日开票后自有揭晓。