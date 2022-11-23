中国多地收紧防疫措施 到北京公共场所48小时核酸检测须呈阴

中国副总理孙春兰星期一到重灾区之一的重庆视察疫情防控工作，强调要坚定不移坚持“动态清零”总方针，要求集中力量打赢疫情歼灭战。这也是优化防疫20条措施发布以来，孙春兰首次实地视察防疫工作。

中国本月冠病疫情居高不下，本土感染病例连续七天每日破2万起，星期一（11月21日）更新增近2万8000起，逼近今年4月上海封城期间高峰。多个地方本周进一步收紧防疫措施，其中首都北京宣布从星期四（24日）起，进入公共场所将查验48小时内核酸阴性证明。

分管防疫工作的中国副总理孙春兰，星期一到重灾区之一的重庆视察疫情防控工作，强调要坚定不移坚持“动态清零”总方针，要求集中力量打赢疫情歼灭战。这也是优化防疫20条措施发布以来，孙春兰首次实地视察防疫工作。

学者评估本轮奥密克戎疫情在中国各地“多点散发”，对防控工作造成非常大压力，也导致地方防疫短暂尝试松绑后快速放弃，预期官方明年上半年不会调整动态清零政策。

中国大陆星期一新增2万7899起本土病例，接近上海封城时近2万9000起的高位，最严重的前位省市分别是广东新增9022起（其中8638起出自广州）、重庆6335起，以及北京1438起本土病例。大陆当天也新增两起本土死亡病例，分别来自河南及四川。

疾控局：疫情严峻复杂 防控难度不断加大

中国国务院联防联控机制星期二（22日）召开新闻发布会，国家疾控局传防司二级巡视员胡翔评估，当前中国本土疫情形势严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。

据她介绍，全国11月1日以来已累计25万3000名冠病感染者，近一周平均每天报告2万2200起病例，较上一周增长一倍。多数省份疫情持续发生，多个省份疫情传播范围广、传播链条多，有的省份并面临三年来最严峻复杂局面。

她还指出，广州、重庆等城市，由于人口规模大、人员流动性强、高校等重点场所集中、人员聚集性活动多，也加剧疫情传播扩散的风险和防控难度。

重庆进入实质封控一周后疫情居高不下，星期天以来病例连续两天破6000起，三周多来已累计4万4000多起病例。

孙春兰星期一抵达重庆考察，要求刻不容缓采取果断措施，以快制快跑赢病毒，最大限度减少疫情对经济社会发展和民生的影响。

重庆主城同日进一步收紧防疫，多地小区发通知实行封闭管理，全面禁止出入，无法外出的民众仅能线上采购物资。

北京官方星期二宣布，星期四（24日）起进入公共场所查验48小时内核酸阴性证明，从严控制线下大型活动和全国性会议培训、会展论坛及考试等聚集性活动。

学者：上周松绑本周收紧 因“顶不住”奥密克戎肆虐

上海官方同日也宣布星期四进一步加强进返沪人员健康管理，抵沪不满五天者不得进餐饮购物等公共场所。此外，“随申码”（上海健康码）等界面也将显示“来沪返沪不满五天”标记提示；“落地检”“三天三检”以及抵沪第五天进行核酸检测结果阴性后，标记提示才会被取消。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时评估，中国部分地区在20条措施发布后，上周“试水温”松绑防疫措施，但很快放弃并再度收紧，原因是“顶不住”奥密克戎大范围肆虐。

唐任伍预期，官方明年三四月之前不会改变动态清零政策，原因是奥密克戎在冬天传播速度太快，“目前这种状况还要持续一段时间，大家不要过于乐观”。