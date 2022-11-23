中美防长会谈 奥斯汀吁勿进一步破坏台海稳定 魏凤和强调须尊重中国核心利益

中美防长星期二（11月22日）在柬埔寨举行会谈。美国防长奥斯汀敦促中国大陆避免在台湾采取“进一步破坏稳定的行动”；中国国务委员兼国防部长魏凤和则强调，美国必须尊重中国的核心利益。

这是自今年8月美国众议院议长佩洛西访台后，中美两国防长首次举行面对面会谈。双方在会上表明要保持沟通接触，加强危机管控。受访学者分析，中美军事对话有助缓和台海局势。

中美关系在11月14日的中美元首会谈后趋缓，两国经贸、气候变化和军事领域高级别官员过去一周接连恢复对话。

奥斯汀和魏凤和是在柬埔寨出席亚细安防长扩大会议期间举行会谈，两人此前也曾在今年6月于新加坡举行的香格里拉对话会期间会谈。

法新社引述美国官员称，奥斯汀和魏凤和的会谈“富有成果”且“专业”，报道也引述中国国防部发言人形容会谈是“坦诚、深入、务实、具有建设性的战略沟通”。

根据美国国防部文告，奥斯汀重申美中必须负责任地管控竞争，保持开放的沟通渠道。他也提出通过实质对话降低战略风险、改善危机沟通以及提升行动安全的重要性。

中美双方在会上再次就台湾议题交锋，奥斯汀强调反对单边改变现状，并敦促大陆避免进一步对台湾采取“破坏稳定的行动”。

双方也讨论了印太地区、朝鲜半岛和乌克兰局势。奥斯汀对中国人民解放军在印太地区“日益危险的行为”表示关注，表明美国会继续在任何国际法允许的地方继续飞行、航行和行动。

据新华社报道，魏凤和称当前中美关系面临的局面，责任在美国不在中国。“中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。”

他敦促美国要“说到做到、信守承诺，把两国元首共识真正落到实处，采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道”。

魏凤和重申，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线”，并警告“中国军队有骨气、有底气，有信心、有能力坚决维护祖国统一”。

报道指出，奥斯汀和魏凤和认为两军应认真落实两国元首达成的重要共识，保持沟通接触，加强危机管控，努力维护地区的安全稳定。

中国今年8月在佩洛西访台后暂停了八项中美沟通机制和合作，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议。

学者：中美面谈有助避免印太军事竞争失控

中美双方文告都未提及会否恢复上述暂停的军事沟通机制。但法新社引述美国官员说，奥斯汀在会上寻求重启多个军事对话和机制，以协助两国负责任地管控竞争。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时分析，中美文告中虽然没有太多共识，但双方面对面会谈有助于避免中美的军事竞争在印太地区失控。

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新研判，中美下来可能在南中国海、东海等地加强防护栏。台海方面的紧张氛围将有所缓解，但中美能否在台海建立护栏仍不确定。

陈一新说，中美现阶段能做的，最多是建立热线电话和一些避免冲突的协议。台湾问题在习拜会上没有得到真正的解决，还得等美国国务卿布林肯明年初访华时再继续谈。