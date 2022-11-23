憨态可掬的外交官——大熊猫

近日落户卡塔尔的两只大熊猫和在台湾去世的“团团”让旅居在海外的熊猫成为焦点。熊猫作为中国“外交使者”的传统其实由来已久。

大熊猫是中国特有物种，也是中国的国宝。它可爱无害的外表为中国的国际形象增添一分柔软和亲和力，因此成为中国在外交上的宝物。

1. 什么是熊猫外交？

熊猫外交（panda diplomacy）指的是中国从1940年代起，向境外赠送或租借大熊猫以增进友好关系的外交方式。

据史料记载，熊猫外交的历史可追溯至七世纪，当时的女皇武则天送给日本的天武天皇一对熊猫作为礼物。20世纪，中共最高领导人毛泽东也采用这一战略，将熊猫送给其他共产主义国家。1972年，美国前总统尼克松访华时，时任中国总理周恩来将两只名为“兴兴”和“玲玲”的熊猫赠送给美国。

随着保护濒危动物的意识普遍提升，中国政府1982年起停止赠送大熊猫出国，而是将熊猫长期租借给外国，租期通常介于10年至15年。

中国外交部网站资料显示，截至2021年2月，中国与日本、美国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、芬兰、俄罗斯等18个国家的22个动物园，开展大熊猫保育合作研究，均为长期租借。

由于长期租借的主要目的是研究和繁育，因此，收到大熊猫的国家需要每年提供100万美元（约138万新元）的研究经费。在合作研究期间产下的大熊猫宝宝也必须归还给中国。

新加坡的两只大熊猫凯凯和嘉嘉原本租期是10年，今年9月延长租借期，将在我国多住五年至2027年。嘉嘉在去年8月14日诞下的宝宝叻叻则将在两岁时回到中国。

2. 外交熊猫水土不服的小趣事

别看大熊猫小小年纪就担负外交官的重任，其实不少熊猫在刚到新国家时，都有语言不通或饮食不习惯的问题。

上个月19日乘坐专机抵达卡塔尔首都多哈的“京京”和“四海”就因为只听得懂四川话，让当地饲养员伤透脑筋。

据《央视新闻》微博视频号，卡塔尔饲养员用普通话叫京京和四海时，它们毫无反应，但用四川话一呼唤，就听话地跑过来。卡塔尔的熊猫饲养员只好努力学讲四川话。

新华网近日发布四海听到四川话立刻转头的视频也在网络上走红。视频中，一位四川籍记者用四川话喊四海的名字时，原本看向别处的四海立刻转过头来看向记者，似乎知道在叫它的名字。

不只从中国去到外国的熊猫会有不适应的问题，长大后回到中国的海归熊猫也面临同样的难题。

2013年在美国华盛顿出生的大熊猫“宝宝”在2017年回到中国时，只能听懂英文，而对用四川方言发出的指令没有反应。

为了解决这个问题，饲养员会英文、四川方言齐上阵，在吃饭时用四川话给出指令，让宝宝逐渐熟悉家乡话。

与此同时，海归大熊猫在国外主要吃饼干和海外产的竹子，而回国后要吃中国国内研究中心自制的窝窝头和四川产的竹子，口感也会不一样。

因此，为了让海归大熊猫尽快适应，饲养员也煞费苦心。

2019年从美国回到四川的“白云”和“小礼物”在国外主要吃的是粗纤维饼干和当地竹子。为了让两只大熊猫尽快熟悉家乡食物，饲养员同时喂它们粗纤维饼干和窝窝头，还把窝窝头切细、蘸上蜂蜜。之后再逐渐减少蜂蜜用量和饼干数量，逐渐增加窝窝头。

3. “驻外”期间不幸离世的外交熊猫

一般来说，大熊猫在租期结束后便可功成身退，回乡“养老”，不过也有一些熊猫不幸在旅居期间离世。

中国大陆赠送给台湾的雄性大熊猫团团今年8月被诊断出脑部病变，10月中病变扩大，疑似脑部恶性肿瘤。11月19日凌晨，癫痫再度频繁发作，最终经动物园决定施以麻醉，在沉睡中离世。团团离世时刚满18岁，大约相当于人类的54岁。

在自然情况下，疾病是影响大熊猫生存的主要危害，消化、呼吸、神经、造血系统的疾病往往是致命的，还会出现各种肿瘤、体内外寄生虫病和皮肤病以及外伤等，这些都会影响大熊猫的健康和寿命。

近期在海外离世的大熊猫还有在墨西哥出生的雌性大熊猫“双双”。墨西哥首都墨西哥城环境部门在今年7月6日宣布，双双在6月15日，也是它35岁生日当天离世，死亡原因未公开。

双双是中国在改变赠送熊猫政策前，赠予墨西哥的一对熊猫“迎迎”和“贝贝”的后代，因此，它不需要回到中国，可以留在出生地墨西哥。