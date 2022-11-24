黎智英获准聘英国大律师抗辩 港律政司再申请上诉明日审理

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2022年11月24日 5:00 AM

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香港高等法院原讼庭于上月颁发许可，批准黎智英聘用英国御用大律师欧文赴港代表他抗辩，律政司早前就此决定不服上诉，遭上诉庭驳回，其后再向上诉庭申请许可，要求再向终审法院提出上诉被拒。

备受国际社会关注的香港壹传媒创办人黎智英涉嫌违反《香港国安法》的案件，将在下星期四（12月1日）正式开审。连月来，建制派舆论强烈质疑法院准许海外大律师参与案件的做法，与《香港国安法》试图防止外国或外部势力干预香港事务的立法目的背道而驰。

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