中国日增病例逾3万达新高 郑州五天封控市民每天检测

中国大陆新增本土冠病病例星期三（11月23日）首次破3万起，创下疫情暴发三年来最高单日病例数。各地持续收紧防疫，其中河南郑州宣布星期五（25日）开始为期五天的“流动性管理”（实质封控），并每天对市民进行一次核酸检测。

中国大陆新增本土冠病病例11月中开始已连续九天每日破2万起，星期三更新增3万1444起，超过今年4月上海封城期间的高峰，31个省区市均出现病例。

疫情最严重的省市继续是新增9296起的广东（其中8837起出自广州）、7846起的重庆、1648起的北京，以及1285起的四川（其中511起出自成都）。截至星期四凌晨零时，大陆11月以来已共计新增近30万起本土病例。

北京星期三新增一起本土死亡病例，是一名87岁老妇。她上星期五（18日）确诊冠病轻症，五天后因心功能不全等基础病死亡。大陆上星期六以来累计六起本土死亡病例，其中北京四起，河南郑州、四川成都各一起。死者年龄介于81岁至91岁，都有病史。

重庆已连续四天破6000起本土病例，星期三更逼近8000起，11月1日以来已累计近5万9000多起病例。

分管防疫工作的中国副总理孙春兰，星期一起连续三天在重庆调研指导疫情防控。

据《重庆日报》报道，孙春兰指出，阻断病毒传播，必须比病毒跑得更快。她要求力争用最短时间实现社会面清零，核酸检测应检尽检、不落一人，通过检测迅速摸清疫情底数；要及时把阳性感染者“围住捞干筛净”，转运到方舱医院。

中共北京市委常委会星期三召开会议，强调方舱医院、集中隔离点能有效应对大规模疫情，要求备足这些重要基础设施，避免医疗资源挤兑。广州卫健委同日通报，当地目前已启用19个方舱医院，开放近7万张床位，用于收治无症状感染者和轻症者。

富士康郑州厂发生暴力抗议活动后，郑州官方星期三晚宣布，星期五凌晨零时起对当地600万人实行为期五天的“流动性管理”，期间将在主城八个区每日开展一次核酸筛查，高风险区严格落实居民足不出户，其他地区居民原则上居家。

郑州官方称，当前疫情处于高位震荡阶段，涉及全部县市区，将用五天时间打一场“拔点清面的攻坚战”。

数百名郑州富士康超级工厂工人疑因不满奖金被拖欠、担忧在闭环生产中染上冠病，星期三与警卫爆发冲突。富士康隔天道歉，称支付系统出现“技术故障”，承诺尽最大努力积极解决员工的关切和合理要求。

严格防疫措施持续冲击中国经济前景。野村控股星期四将中国今年增速预测从2.9％小幅下调至2.8％，明年的预测从4.3％下调至4％。

野村报告中形容，随着冠病病例激增，中国的重新开放之路可能“缓慢、痛苦而崎岖”。

学者：防疫措施代价大 料明年夏天“大放开”

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时分析，中国因不愿承担更多人死于冠病的代价，因此不断延后放开。但目前奥密克戎传染性过高并难以防控，中国继续实行原来那套防疫措施“代价非常大”，“时间拖久了必然会有社会上的反弹”。

傅方剑认为，中国社会迈向开放必然要在两难中作出抉择并经历阵痛，相信各地将慢慢开展更多尝试，预计明年夏天达到“大放开”。

各地防疫不断收紧之际，闭园三周多的上海迪士尼乐园星期四宣布，将于隔天起重新开放。

中国外交部发言人毛宁同日在例行记者会上说，中国将根据疫情形势变化，持续优化各项防控措施，更好地保障中外人员往来和对外交流合作。