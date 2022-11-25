九合一选举最后关头打“总统级”保卫战 蔡英文吁选民为台挺身而出被批搞分化

蓝绿白党魁正全力辅选关键战区，蔡英文选前之夜聚焦桃园和台北的造势大会，国民党主席朱立伦鼓吹北台湾“北北基桃全垒打”，要一举拿下北部的台北市、新北市、基隆市和桃园市。即将卸任台北市长的民众党主席柯文哲则重点在新竹市和台北市站台拉票。

台湾总统兼民进党主席蔡英文催票时称，星期六（11月26日）投票的县市长选举和总统选举一样重要，呼吁支持者“为台湾挺身而出”。在野党批评她担心提前“跛脚”，为胜选不惜搞分化和对立。台湾四年一度的“九合一”地方选举将选出1万多名地方公职人员，其中22个县市首长选举的结果，将反映各政党的最新政治版图。

蓝绿白党魁正全力辅选关键战区，蔡英文选前之夜聚焦桃园和台北的造势大会，国民党主席朱立伦鼓吹北台湾“北北基桃全垒打”，要一举拿下北部的台北市、新北市、基隆市和桃园市。即将卸任台北市长的民众党主席柯文哲则重点在新竹市和台北市站台拉票。

在战情最胶着的桃园市和台北市，民进党都有输不得的压力，一来是桃园市由民进党执政八年，二来是桃园市候选人郑运鹏和台北市候选人陈时中，都由党主席蔡英文提名征召；一旦台北桃园双输，她可能面对党内逼宫，被迫辞去党主席。

在选战最后关头，蔡英文亲自打“总统级”保卫战，连日来直白诉求“支持蔡英文就是支持陈时中、支持郑运鹏”，希望把自己的支持度转移给两人。

蔡英文星期四（11月24日）在脸书通过视频催票，强调县市长选举和总统选举一样重要，拜托选民“投给我推荐的候选人”“为台湾挺身而出”，好让她更有力量带领台湾在国际站稳脚步，维持台海和平稳定。

她这番表态被在野党和舆论狠批，身为总统却用绿色分化台湾人，在内部找敌人。

国民党发言人黄子哲批评，蔡英文明显担心因九合一选举败选后跛脚，才把选举提升至总统大选规格，提前打保卫战。民众党选战小组召集人蔡壁如也反驳，台湾队不是民进党独有，不要再操弄族群对立。

马英九批蔡英文卖“亡国感”

台湾前总统马英九则批评，蔡英文政府执着于“抗中保台”路线、再次热卖“芒果干”（亡国感），没把台湾安全和民众福祉视为最重要考量。

他呼吁民众用选票选择和平、拒绝战争，并引述顺口溜“票投民进党，青年上战场；票投国民党，两岸无战场”，主张票投国民党才能避战谋和。

针对蔡英文多次强调，国际社会将密切观察台湾人在这场地方选举的选择，《联合早报》在星期三的国际媒体记者会向台湾外交部长吳釗燮提问，若经过民主程序，民进党遭受重挫，国际社会应将之视为“抗中保台”牌的效应减弱，还是更肯定台湾的民主活力？

吳釗燮答说，抗中与避战不是非黑即白的两个极端选项，毕竟民进党也提出跟中国大陆促成和解、协商对谈的政策，以及维持现状的政策和国防政策。他强调，无论选举结果如何，台湾选举都可让国际社会共同观察，由选民公开检视和自主决定。

另一方面，台北市长三角战进入最后的扫街巷战和造势比拼，因防疫争议面对逆风的民进党候选人陈时中站上安装防弹玻璃的车子扫街时，被媒体拍到被不少市民倒竖大拇指“比倒赞”；他也临时放弃选前在总统府的凯达格兰大道造势，而转到北平东路竞选总部办活动，解读为人气低迷、担心无法动员大批人潮，但也有分析指他已凝聚绿营基本盘，在三角战中仍有胜望。国民党候选人蒋万安选前之夜在基隆路的造势舞台据称“比春晚还大”，他星期四扫街时回应，要“告别过去阴霾，迎向光明未来起点”。

天气预报选前之夜阴雨绵绵，民众党支持的无党籍候选人黄珊珊在台北市政府广场前办“捍卫新价值，摆脱旧势力”大造势，呼唤支持者风雨无阻来相挺。