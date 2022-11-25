【台湾九合一选举】激战六都 蓝绿保三争四

台湾九合一选举11月26日投票，除了嘉义市选举展延到12月举行，余下全台21个县市、包括六大直辖市，都同步进行地方政府改选。

2018年的上届选举，因为韩国瑜掀起的韩流在全台涌现，推高蓝营选情，让国民党不止攻破绿营执政了20年的堡垒高雄市，也在22个县市横扫15个，让绿地变蓝天。

四年后的今天，国民党在“韩风” 烟消云散后还能守得住多大版图，会是一大考验。对执政的民进党来说，这场地方选举形同党主席蔡英文在第二个总统任内的期中考；地方选举的成败，也会直接冲击党主席在党内的声望和地位。

最受瞩目的当数六大直辖市选情。选前形势，民进党略胜一筹；除了南部的台南、高雄两市，还有郑文灿坐镇北台湾的桃园市。国民党则主政新北市、台中市二都。最重要的台北市则由民众党主席柯文哲主掌。本届选举，国民党主席朱立伦喊出“六都过半”的目标，而蔡英文则至今未表态，显然对能否保住原有的三市都没有把握。

1）台北市陷入三角战 国民党蒋万安民调领先

台北市长三位候选人是国民党的蒋万安、民进党的陈时中，以及无党籍黄珊珊。



国民党台北市长候选人蒋万安。（香港中通社）

2022年10月30日，无党籍台北市长候选人黄珊珊，在风雨中举办了首场大型造势活动。（庄慧良摄）

黄珊珊是原任台北市副市长，三年前受台北市长柯文哲召入市府团队出任副市长，是柯文哲心目中的台北市长接班人。黄珊珊曾任台北市议员长达21年，地方经验丰富，但名气不如两位对手响亮，故封关民调垫底。

台湾抗疫指挥官陈时中受民进党征召投入台北市长选战，“抗疫英雄”光环还来不及发挥效应，就深陷民进党政府的高端疫苗争议，乃至选情告急。

国民党新生代蒋万安则是后市看起。这位蒋家第四代背负着家族包袱，在选举初期饱受困扰。可是凭着高学历高颜值，加上态度谦卑、勤跑基层，有越战越勇之势。五大封关民调，他在其中四项领跑，领先三到九个百分点。

蒋万安如果当选，将奠定他在国民党内中生代的地位，甚至有可能成为国民党未来的总统人选。

2）桃园市选情胶着 弃保效应增添变数

桃园市长民进党籍候选人郑运鹏擅长经营网络，受年轻选民欢迎。（取自郑运鹏脸书）

民进党籍原任桃园市长郑文灿地方管治得当、深得民心，2018年在韩流袭击下仍能以压倒性优势高票连任，为民进党打下扎实基础。本届选举民进党要保住桃园本来形势大好。可惜在原候选人林智坚惹上论文抄袭风波临阵换将，改由49岁的年轻立委郑运鹏上阵，也扰乱了选情。

国民党这回派出大将张善政出征。张善政曾任行政院长、科技部长，2020年更与韩国瑜搭档竞选总统，论资历经验远远压过对手。

郑运鹏张善政目前民调不相上下。可是桃园市长选战还有另两位候选人，分别是脱离民进党以无党籍身份参选的郑宝清，以及民众党代表赖香伶，这两人吸引的票源分别与郑运鹏和张善政有高度重叠性。选前最后一刻如果发生弃保效应，会对桃园选情增添变数。

3) 新北、台中、台南、高雄；蓝绿各半态势已定

2022年11月19日，国民党主席朱立伦（左二）偕同各重量级县市长候选人为新北市寻求连任的侯友宜（中）站台。左一为桃园市长候选人张善政，右二为台北市长候选人蒋万安。（路透社）

陈其迈在2020年高雄市长补选中以超过70%选票当选，是高雄市历来得票率最高的市长。（香港中通社）

新北市料还是国民党侯友宜的囊中物，民进党即便派出大将林佳龙征战，料也难以阻挡侯友宜连任的气势。封关民调显示侯友宜当前支持率过半，领先林佳龙不止20个百分点。如果侯友宜这回不止胜选，而且高票报捷，必当拉台他在党内声势，增加问鼎总统大位的筹码。

台中市，同样是寻求连任的国民党籍市长卢秀燕，民调支持率更胜侯友宜，近乎55%，比民进党对手蔡其昌的民调支持度遥遥领先25%。

台南市则是绿营的铁票仓。原任市长黄伟哲寻求连任，支持度虽未过半，只达48%，但也比国民党对手谢龙介的30%高出许多。

高雄市，上届选举见证了韩国瑜神话成真，也在短短四年里历经了神话幻灭成泡影。2020年高雄市长补选，民进党大将陈其迈以超出70%得票率当选，成了高雄市历来得票率最高的高雄市长。陈其迈这次寻求连任，国民党对手柯志恩虽是党主席朱立伦力荐的候选人，民调支持率始终在三成左右徘徊。高雄市民看来是暂时还不愿给国民党机会。

4）新竹市选情牵动柯郭 为总统大选组合平添想象

民众党候选人高虹安征战新竹市长，科技工程师背景让她在这座台湾科技城市占有优势。右为全力为爱将辅选的民众党主席柯文哲。（香港中通社）

六都之外的其他县市，以新竹市选情最为耐人寻味。

目前的三角战形势，分别是民进党籍原任新竹市副市长沈慧虹、民众党新人高虹安、国民党候选人林耕仁。

当中以高虹安最为引人注目。年仅38岁，科技工程背景，至今在民调中以微差领先。曾任鸿海集团副总经理，2020年经由郭台铭引荐加入柯文哲的民众党，在民众党的旗帜下当选不分区立委。她也是民众党在这场县市长选举中最大甚至是唯一的希望。

虽然郭台铭至今未出面为高虹安辅选，但高虹安作为郭台铭和柯文哲两人的共同爱将，如果成功当选，将给2024年总统大选的可能性平添想象空间。