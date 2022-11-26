新加坡与深圳签署八备忘录 加强数码经济合作创造机遇

新中（深圳）智慧城市项目合作联合执行委员会星期五（11月25日）召开第三次会议。新加坡与深圳签署了八份谅解备忘录，同时也推出14个全新合作项目，数量比去年多一倍。双方同意在数码转型和政策创新领域持续合作，为两地企业和人民创造新发展机遇。

新加坡通讯及新闻部常秘兼总理公署常任秘书梁颖强和深圳市长覃伟中，是智慧城市项目的联合主席。两人通过视频方式参加会议，见证了八份谅解备忘录的签署仪式。