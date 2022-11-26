新加坡与深圳签署八备忘录 加强数码经济合作创造机遇

订户

来自 / 联合早报

文 /
林煇智

发布 / 2022年11月26日 5:00 AM

新中（深圳）智慧城市项目合作联合执行委员会通过视频方式召开会议。担任项目联合主席的新加坡通讯及新闻部常秘兼总理公署常任秘书梁颖强（左二），在会议上向深圳市长覃伟中挥手问好。（叶振忠摄）
新中（深圳）智慧城市项目合作联合执行委员会通过视频方式召开会议。担任项目联合主席的新加坡通讯及新闻部常秘兼总理公署常任秘书梁颖强（左二），在会议上向深圳市长覃伟中挥手问好。（叶振忠摄）

字体大小:

新中（深圳）智慧城市项目合作联合执行委员会星期五（11月25日）召开第三次会议。新加坡与深圳签署了八份谅解备忘录，同时也推出14个全新合作项目，数量比去年多一倍。双方同意在数码转型和政策创新领域持续合作，为两地企业和人民创造新发展机遇。

新加坡通讯及新闻部常秘兼总理公署常任秘书梁颖强和深圳市长覃伟中，是智慧城市项目的联合主席。两人通过视频方式参加会议，见证了八份谅解备忘录的签署仪式。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

下午察：《十问》防疫的背后

政府下月发放两笔补助金 符合条件者可获高达700元

【马国大选】国家元首委任安华出任首相
4

【一点就懂】你不知道的“剪刀剪”海南咖喱饭故事
5

【马国大选】元首呼尊重人民选择“ 让我做决定”

更多精彩内容