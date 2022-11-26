【热点评论】台湾蓝绿争霸九合一 总统大选前哨战

台湾九合一选举结果今晚（26日）揭晓，嘉义市除外的全台21个县市长同步改选。

2018年的上届选举，国民党在“韩流”席卷下在22个县市中横扫15个；四年后的今天，“韩风”已然烟消云散，国民党还能守得住多大的一片蓝天？对执政的民进党来说，这场地方选举的成败，会如何冲击党主席蔡英文在党内地位，以及余下最后两年的总统任期？蓝绿在关键六都正面交锋，谁成功保三争四？白色第三势力在蓝绿夹缝间还能生存吗？这场地方选举结果，会如何影响各政党未来的人事布局，进而牵动2024年总统大选形势？

《热点评论》节目《台湾蓝绿争霸九合一——总统大选前哨战》11月26日晚上7时半直播，我们会连线《联合早报》在台湾前线的采访团队，现场直击蓝绿白三大政党竞选总部，实地感受开票过程各阵营的现场氛围。节目也请来台湾成功大学政治系丁仁方教授、台湾媒体人兼政治评论员蔡诗萍、台湾《新新闻》总主笔顾尔德，第一时间解析选举结果。节目主持人是《联合早报》数码内容主任王舒杨。

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