台湾九合一选举：国民党最大赢家 民进党历来最大挫败蔡英文辞党魁

主打防疫政绩、反黑金和抗中牌全失灵，台湾执政的民进党在“九合一”地方选举遭遇历来最大挫败，执政县市跌剩五个，在北台湾全面溃败，给来届总统选举敲响警钟。台湾总统蔡英文宣布辞去党主席，台湾政坛进入“后小英”时代。

台湾星期六（11月26日）举行包括县市长、议员和村里长的“九合一”地方选举，被视为总统大选前哨战，也是蔡英文执政的期中选举。13个月后的2024年1月，台湾将举行下一届总统大选。

本次选举中最受瞩目的六个直辖市（六都）首长选举，平均投票率写下60.17%新低，比2018年低约六个百分点。一般分析，年轻人和民进党支持者因不满施政而失去投票动力，导致投票率低迷。

在全台22县市中，民进党原在七个县市执政，这次只守住南部四县市（高雄市、台南市、屏东县和嘉义县），原执政八年的北部三市（桃园、新竹和基隆）全失守，加上重夺澎湖县，县市长只剩五人。

国民党虽然失去澎湖县、金门县与苗栗县，执政县市从选前的14个县市降到13个，但以“地方包围中央”之姿重夺台北市、桃园市和基隆市，让北台湾全现蓝天，成为本届选举大赢家。原执政的嘉义市因有候选人去世而延期三周，一般认为国民党有望拿下。

在攸关蓝绿白气势的关键战区桃园市、台北市和新竹市，蔡英文提名的人选全落马。

桃园市长由国民党候选人张善政以52.02%票数胜出，让执政八年的民进党籍市长郑文灿辅选失败，严重冲击他晋升行政院长和竞逐总统大位的政治能量。

台北市长由台湾前总统蒋介石的曾孙、国民党候选人蒋万安以42.29%拿下，奠定他蓝营中生代领袖地位，政治前景瞬间看涨。

半导体科技重镇新竹市长，由民众党候选人高虹安以45.02%夺下，让该党在失去台北市之后，守住唯一的桥头堡。

绿营对科技工程师出身的高虹安展开铺天盖地的负面选战，让她原本遥遥领先的民调一度落后。但负面选战打过头，意外促成“蓝白合”，以及“下架民进党”的外溢效应，原本选情胶着的桃园、基隆和台北，选情也向对在野党有利的天平倾斜，最后得票率远超预期。

主导提名的蔡英文，为选战失利负全责。她在开票夜宣布辞去党主席，由高雄市长陈其迈担任代主席，随后再补选党主席。

国台办： 选举结果反映 台湾“求和平”主流民意

民进党在这次选战中，主打防疫政绩、反黑金和抗中牌全失灵，被认为是落败主因。

台湾从防疫模范生，到近期被指沦为防疫后段班，蔡英文提名的台北市长陈时中，也因身陷疫苗采购、护航本土高端疫苗争议，在选战中被放大检视。

民进党呼吁选民“终结黑金”，但选战过程中，黑道与高官合影、枪击案，以及地方建设预算翻倍的弊案频传，让年轻选民质疑，民进党是否已背离“清廉、勤政、爱乡土”的创党精神。

“抗中保台”向来被认为是民进党的选战利器，但在这次选战中，多名绿营候选人被指口喊抗中却到中国大陆投资、大赚人民币，令抗中牌效应递减。

针对台湾地方选举成绩，中国大陆国台办发言人朱凤莲说，这一结果反映了台湾“求和平、求稳定、要过好日子”的主流民意。