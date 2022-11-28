北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

网传视频显示，北京、南京、武汉等地的几十所高校周末均出现抗议标语和聚集活动。最先爆发抗议的南京传媒学院，多名学生在校园内手举白纸抗议，并高喊“人民万岁，逝者安息”。

新疆乌鲁木齐火灾引发中国各地民众聚集哀悼和抗议。在刚刚过去的周末，多所高校学生手举白纸表达不满，上海乌鲁木齐中路则连续两天发生聚集事件。

上百名上海民众上周六（11月26日）深夜前往市中心的乌鲁木齐中路进行悼念。现场照片和视频显示，在十字路口的汇贤居小区和亦园小区门外，不断有人前来献花并点燃蜡烛，还立起一块写着“乌鲁木齐 11.24 逝者安息”的纸板，悼念在11月24日火灾中遇难的乌鲁木齐居民。

26岁的公司职员周琦（化名）当晚从微信朋友圈里看到现场照片后，在星期天凌晨1时左右抵达乌鲁木齐中路。她告诉《联合早报》，当时已有警员在现场维持秩序，人群起初只是手举白纸进行无声抗议。但约半小时后，更多警员到场增援，陆续有人喊出“要自由、要人权”等口号，期间还合唱了几次中国国歌和国际歌。

周琦在凌晨2时30分左右离开。据她回忆，当时现场还秩序井然，但4时左右，聊天群组里开始有人发警察逮捕聚集者的消息。

网传视频显示，数百名清华大学学生星期天在校园内聚集示威，其中不少人手举白纸表示无声抗议。 （视频截图）

乌鲁木齐中路星期天早上警卫森严，汇贤居小区和亦园小区门外不到200米的路段，平均每20米就有警员驻守，还有民警和保安人员来回巡逻。现场也不见花束和蜡烛。

当天下午，上述路段再度出现聚集人群。警方下午3时许在路段两头拉起警戒线，傍晚5时许在十字路口架起路障，阻断交通。几十名陆续到场增援的警员，排成人墙向外推进，持续扩大封锁范围。

从下午3时至晚上7时，前来声援或围观的人群络绎不绝，其中一些民众携带鲜花和蜡烛，但被拦在封锁线外。聚集人群几度合唱中国国歌，高喊“不要核酸要自由”等口号，甚至一度有人喊出“（中共总书记）习近平下台”。

随着聚集人员持续增加，现场几次陷入混乱，抗议口号、尖叫声和汽车喇叭声混作一团。据记者观察，警方带走至少七名抗议者，引发围观民众大喊“警察放人”。但截至当晚发稿时，警民双方并未发生严重肢体冲突。

到晚上9时，全长近900米的乌鲁木齐中路已被基本清空，通往乌鲁木齐中路的周边路段也被封锁，路旁商户提前闭门。警方将人群驱散到与之相交的主干道上。此时仍有不少民众在路旁驻足围观，警员见状大声喊道：“走起来，不要停！”人群到晚上10时才陆续散去。

花束因“污染环境”被收走

上海居民刘科（化名）告诉《联合早报》，他当天下午和朋友前去献花，刚在路旁放下花束，就有环卫工人以“污染环境”为由将花束收走。他随后也目睹警方逮捕几名高喊口号的年轻人。

刘科说，他出发前也担心现场会发生骚乱，但还是选择到场声援。“这把火不仅是烧在新疆人身上，也是烧在我们身上。如果上海能让更多人看见，我愿意以上海人的身份替他们发声。”

北京大学餐饮综合中心外的楼梯墙上，有红漆书写的“不要封控要自由/不要核酸要吃饭/务实不是躺平/睁眼看世界/动态清零终是谎言/早日转向还有缓冲”抗议口号。（读者提供）

不过，也有人对聚集者的做法不以为然。路旁一家商店的店主认为，年轻人若对政策有意见，应该到市政府去抗议，而不是在居民区“扰乱秩序、赚流量”。

网传视频显示，北京、南京、武汉等地的几十所高校周末均出现抗议标语和聚集活动。最先爆发抗议的南京传媒学院，多名学生在校园内手举白纸抗议，并高喊“人民万岁，逝者安息”。

另据《联合早报》了解，星期六晚间，北京大学一批学生到校本部餐饮综合中心外喊口号抗议，一名女生还在梯阶侧面墙喷涂“不要封控要自由、不要核酸要吃饭”等抗议口号。学生要求到场交涉的校领导签署承诺书，保证他们不会因此受处分。被喷涂的墙面隔天被清洗干净，重新刷上黑漆。

另一所中国最高学府清华大学，星期天也有学生在学校餐厅外举白纸抗议，周围陆续聚集起数百人。学生们高呼“民主法治，表达自由”，并唱起国际歌。抗议活动持续约两个小时。