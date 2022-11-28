乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

继乌鲁木齐11月24日发生火灾后，北京、上海和成都等中国城市上周末均有民众群起上街抗议，对官方采取的高压防疫措施表达不满。

新疆乌鲁木齐市住宅小区11月24日发生火患造成10人死亡。消防队接报后五分钟就赶到现场，但大火直到三小时后才被扑灭。部分网民质疑防疫设施堵住消防通道，致使消防车无法靠近失火大楼才酿成惨剧。事件引发中国多地民众聚集抗议。

上百名上海民众上周六（11月26日）深夜前往市中心的乌鲁木齐中路悼念火灾死难者。现场视频和照片显示，聚集者立起一块写着“乌鲁木齐11.24逝者安息”的纸板，高举白纸以示无声抗议。随着警察到场增员维持秩序，聚集群众开始喊出“共产党下台”、“习近平下台”等口号，期间还合唱几次中国国歌和国际歌。

上海警方在凌晨4时开始逮捕聚集者并驱散群众。不过11月27日下午乌鲁木齐中路再现示威人潮。上海警方下午3时许在路段两头拉起警戒线，傍晚5时许在十字路口架起路障，阻断交通。到场增援的警察排成人墙向外推进，持续扩大封锁范围。

随着聚集人员持续增加，现场几次陷入混乱。据《联合早报》记者现场观察，警方至少逮捕七名抗议者，引发围观民众大喊“警察放人”。

遭逮捕者当中还包括英国广播公司（BBC）记者。据路透社报道，BBC发言人在一份声明中说，BBC记者劳伦斯（Ed Lawrence）在报道上海的抗议活动时被逮捕并戴上手铐。发言人说，劳伦斯被关押了几个小时才被释放，“在他被捕时，他遭到警察拳打脚踢”。

除了上海，北京、武汉和成都也都发生规模不小的示威活动。中国的几十所高校均出现抗议标语和聚集活动。

《联合早报》读者提供的视频显示，26日晚间，北京大学的一批学生到学校本部餐饮综合中心外喊口号抗议，有学生还在梯阶侧面墙喷涂“不要封控要自由、不要核酸要吃饭”等抗议口号。

另外，这股反对中国封控的声浪也在海外爆发，伦敦、悉尼、巴黎等地上周末均爆发声援国内的小规模示威。

各示威地点在11月28日恢复平静。中国官方在上海乌鲁木齐中路涉事路段两旁筑起围篱，避免人群聚集。

火灾地点新疆乌鲁木齐在市政府宣布解除封控后，星期一（11月28日）起逐步恢复重要城市运营服务，当地机场也将逐步恢复开通疆内疆外航班。官方也宣布，从星期二起恢复快递物流企业运营。

中国各地示威活动导致投资者神经紧绷。亚太股市星期一（11月28日）闭市普跌。新加坡海峡时报指数跌4.49点或0.14％，收报3240.06点。

亚太其他股市中，香港领跌，跌幅为1.57％；台湾和首尔股市分别蒸发1.5％和1.21％；上海股市收跌0.75％；深圳股市滑落0.69％；东京和悉尼股市跌幅均为0.42％。