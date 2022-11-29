航天工程办公室主任： 中国已具备条件 开展载人月球探测

（北京／悉尼综合电）中国载人航天工程新闻发言人透露，中国已具备开展载人月球探测工程实施的条件，中国人登陆月球的梦想将在不远的将来成为现实。

神舟十五号今晚发射

综合新华社和中新社报道，中国载人航天工程办公室主任助理季启明星期一（11月28日）在酒泉卫星发射中心的新闻发布会上说，神舟十五号载人飞船预定在北京时间星期二（29日）深夜11时零8分发射，执行中国空间站建造阶段最后一棒、也是空间站应用与发展阶段第一棒的飞行任务。

季启明说，神舟十五号飞船乘组由参加过神舟六号载人飞行任务的指令长费俊龙，以及两名首次执行航天任务的航天员邓清明和张陆组成。

他们将在空间站生活六个月，接替今年6月抵达空间站、由陈冬、刘洋、蔡旭哲组成的神舟十四号飞船乘组，后三人将在一周内完成在轨轮换，然后返回地球。

中国空间站目前的最大构型是“三舱三船”，也就是“天和”核心舱与“问天”和“梦天”两个实验舱，以及天舟五号货运飞船与神舟十四号和神舟十五号两艘载人飞船。

神舟十五号飞船与空间站对接之后，空间站同时有六名航天员在工作，总质量将接近100吨。

在回答中国航天员何时登月时，季启明透露，中国已完成了新一代载人飞船、载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术攻关，形成了载人登月任务实施方案。

他说：“我相信中国人九天揽月的梦想，将在不远将来成为现实。”

另据路透社报道，美国太空军总参谋长阿马格诺（Nina Armagno）星期一在澳大利亚战略政策研究所的一场活动上说，中国在发展军事太空技术方面，包括在卫星通信和可重复使用的航天器等领域取得重大进展，对美国在外太空的至高地位构成威胁。

她认为，中国完全有可能赶上并超越美国。