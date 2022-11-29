【东谈西论】中国反封控示威浪潮四起

编导 /
韩咏红 黄子琛

发布 / 2022年11月29日 7:00 PM

中国北京民众高举白纸抗议中国政府的防疫封控措施。（路透社）
中国北京民众高举白纸抗议中国政府的防疫封控措施。（路透社）

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冠状病毒肆虐全球近三年，中国政府依然坚持“动态清零”。11月24日晚上，新疆首府乌鲁木齐市一栋住宅大楼发生大火，造成十死九伤。愤怒的民众认为防疫封控措施是导致救援工作延误的原因之一，并到乌鲁木齐市政府外抗议示威。这股示威浪潮也在上海、北京、南京等大城市蔓延。中国严格的防疫封控措施到临界点了吗？示威活动是否会演变成六四2.0呢？这期的早报播客《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红，以及驻中国上海、北京和重庆的三位特派员陈婧黄小芳王纬温梳理分析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:50 中国各地抗议声四起
  • 08:15 乌鲁木齐火灾与疫情
  • 14:08 重庆疫情形势严峻
  • 18:45 “白纸革命”说法从何而来
  • 24:25 中国防疫封控措施到临界点了吗？
  • 31:15 六四2.0？

延伸阅读：

纵观天下，监测中国心跳，由《联合早报》副总编辑韩咏红主持的国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。

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