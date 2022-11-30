中国令加快提高老年人疫苗接种率 分析：至今最明确防疫政策转型信号

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

中国国家卫生健康委官员星期二强调，封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给民众带来的不便。图为当天两名防疫人员在北京一处被封控的居民小区把守。（彭博社）
中国国家卫生健康委官员星期二强调，封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给民众带来的不便。图为当天两名防疫人员在北京一处被封控的居民小区把守。（彭博社）

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中国国内疫情和民间对封控不满情绪双双升温之际，官方出台加强老年人冠病疫苗接种方案，并要求封控管理“快封快解、应解尽解”。分析认为，新措施和官方表述释放出迄今为止最明确的防疫政策转型信号，预示中国正为应对更大规模感染做准备。

中国国务院联防联控机制星期二（11月29日）发布关于加强老年人冠病病毒疫苗接种工作方案的通知，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60至79岁人群接种率。

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