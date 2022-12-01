患白血病合并多脏器功能衰竭 中共前总书记江泽民逝世 享年96岁

中共前总书记江泽民因患白血病合并多脏器功能衰竭，11月30日（星期三）12时13分在上海逝世，享年96岁。这是自1997年2月19日邓小平逝世后，又一位前最高领导人辞世。中国官方预计将遵循追悼邓小平前例，为江泽民治丧。

中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委“五大班子”星期三发布“告全党全军全国各族人民书”，称江泽民“是我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，‘三个代表’重要思想的主要创立者”。这也是官方给江泽民的历史定位。

中国官方星期三成立由中共总书记习近平担任主任委员、包括现任和卸任“党和国家领导人”，以及现任中央委员、中央候补委员在内的庞大治丧委员会，决定自11月30日起到江泽民追悼大会举行之日止，北京天安门、新华门、人民大会堂、外交部和香港中联办、澳门中联办、中国驻外使领馆下半旗志哀。

依据邓小平治丧前例，官方将在几天后火化江泽民遗体，并在北京人民大会堂为江泽民举行追悼大会。邓小平当年留有遗嘱，将自己的骨灰撒向大海，目前还不清楚江泽民是否留有类似遗嘱。

江泽民1947年毕业于上海交通大学电机系，早年曾在上海、长春、武汉、北京等地工作，1982年后任电子工业部部长，1985年出任上海市长，1987年中共十三大后任政治局委员、上海市委书记。1989年八九政治风波后，邓小平选定江泽民出任中共中央总书记。1989年11月，江泽民又接替邓小平出任中央军委主席。

2002年中共十六大后，江泽民卸任总书记、国家主席，2004年卸任中央军委主席，在中共历史上首次完成最高领导职务和平交接。

“告全党全军全国各族人民书”称，20世纪80年代末90年代初，国际国内发生严重政治风波，中国社会主义事业发展面临空前巨大的困难和压力。江泽民带领中共中央领导集体，旗帜鲜明坚持四项基本原则，维护国家独立、尊严、安全、稳定，毫不动摇坚持经济建设这个中心，坚持改革开放，打开了中国改革开放和社会主义现代化建设新局面。

“告全党全军全国各族人民书”还提到，在筹备中共十六大期间，江泽民主动提出，为了党和国家事业长远发展，为了党和国家长治久安，他不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进党和国家高层领导新老交替；2004年，江泽民又主动提出辞去中央军委主席的职务，“充分体现了他对党和国家事业发展的深谋远虑”。

中国网络舆论：令人尊重的“长者”

中国网络舆论普遍对江泽民逝世表示哀悼。在央视微博发布江泽民逝世的消息下面，一小时内就有超过50万条评论，很多人称江泽民为“江爷爷”。还有自媒体发文怀念江泽民时代相对宽松的舆论氛围，认为江泽民是一位令人尊重的“长者”，“时代选择了他，他也塑造了时代”。