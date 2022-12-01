接连爆发抗议活动后 中国多地加速放宽防疫政策

中国多地相继发生抗议集会后，中共中央政法委员会星期一（11月28日）召开全体会议，强调要“坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为”。

广州星期二出动数百名警员到抗议现场维持秩序，部分警员手持防护盾。（路透社）

官媒评论文章强调 刚性防疫需要“柔”

北京、上海、南京等地过去两天维持高度戒备，多地同时也加速放宽防疫政策；《人民日报》、新华社、《光明日报》等中国官媒星期三相继发表评论文章，强调刚性防疫需要“柔”。

上海、北京等地上周末接连出现大型抗议集会后，抗议声浪已有所缓和。不过，互联网上星期三流传的视频显示，上海仍有个别封控小区居民与防疫人员发生冲突；广州海珠区星期二则再发生示威活动，当地出动数百名穿着防护服的警员到场。

新华社星期二晚上报道，中共政治局委员、中央政法委书记陈文清星期一主持召开政法委全体会议，强调要坚决维护国家安全和社会稳定。

报道全文未提及防疫和相关抗议，但会议强调要及时疏导化解矛盾纠纷，帮助解决人民群众实际困难。

此前有舆论质疑抗议集会背后有境外势力介入。会议要求，要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动和扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

会议也提出要“全面排查整治风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生，保障人民生命财产安全”。

中国多地过去两天明显加强部分街道的警力部署。网上流传的视频显示，有警员在上海街道和地铁上检查公众手机。有消息称，上海当局要求值岗人员核查路人、农民工、青年和大学生手机是否安装推特、YouTube、Telegram等“国外非法应用程序”。

据了解，上述平台是示威者传播抗议活动消息的主要渠道。

北京和上海有抗议者反映，在抗议集会结束后一至两天被警方问话。

一名星期天参加北京亮马河抗议集会的民众告诉《联合早报》，他星期二接到超过五通警方电话，以防疫为由要求他通报所在地址，并称将派人员到现场进行“检查”。

也有消息人士向《联合早报》透露，一些参与上海示威的人过去三天被警方要求到派出所接受问话；问话氛围平和，持续一两个小时，调查重点是找出抗议集会的组织者。

针对诟病防疫政策 各地官方加紧调整

中国执法单位严防抗议集会的同时，官媒力图以更柔和的论述安抚社会情绪，各地官方也加紧调整被诟病的防疫政策。

新华社星期三发表题为《刚性防疫需要这样的“柔”》的评论文章，强调要将“刚性”的疫情防控工作与“柔性”的民生服务工作更好地结合起来。

《光明日报》发表的评论文章称“疫情防控更应彰显温度”；《人民日报》则在评论中呼吁民众“坚定信心迎难而上，勠力同心共克时艰”。

广州市星期三宣布解除疫情防控临时管控区。根据《广州日报》报道，当地政府强调要“快封快解应解尽解”。北京多区也宣布长期居家老人、在家上网课学生等无社会面活动的人员，如无外出需求可以不参加每日核酸检测。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时分析，周末出现的一波抗议潮已受到暂时控制，抗议活动对中国总体防疫思路的调整料会起推动作用。

但陆曦指出，从国外经验来看，即便中国官方调整防疫政策，中国也得经历一段曲折复杂的调整过程。下来官方如何管理民众的期望是关键，若民众对放宽防疫的预期和政策落实出现明显落差，不排除抗议浪潮可能重现。