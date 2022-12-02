孙春兰谈疫情淡化冠病危害 预示中国清零政策近期结束

中国国务院副总理孙春兰星期三（11月30日）与公卫专家座谈时评估，随着奥密克戎病毒致病性减弱，疫情防控面临新形势新任务，这相信是中国政府高层首度公开淡化冠病危害性。

孙春兰当天也未再提动态清零，与国务院一天前的防疫记者会的基调保持一致。

受访北京学者评估，这场专家座谈是“标志性事件”，孙春兰不仅释放中国开始松绑防疫的明确信号，她作为防疫最高主官不再提清零，也可能意味着各地将无须再清零，预计中国防疫政策很快将从顶层做更大调整，转向更注重保护弱势群体。

分管防疫工作的孙春兰星期三在国家卫健委召开座谈会，听取张伯礼、梁万年等八名中国著名公卫专家对优化防控措施的意见建议。

孙春兰表示，要持续优化防控政策，走小步不停步，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备。此前，中国国务院联防联控机制星期二也发文，要求加快老年人接种，包括追加剂。

国际咨询公司特内尔（Teneo）分析师维尔道评估，孙传兰的发言意义重大，作为中央政府强制地方政府执行清零防疫政策的领头者，她未提清零“不可能是偶然的”。

上海、北京、广州等地近日出现民众抗议严厉防疫的示威浪潮，但在执法单位加大力度严防集会后，抗议声浪已缓和。但路透社报道称，上海星期四晚出现新的公民抗命手法，有地铁乘客的手机未经请求却无线接收到一份文件，称只有全面解封及中共总书记习近平下台，在中国的生活才会变得更好。

不愿具名的北京学者向《联合早报》分析，近期防疫乱象不断，叠加各地集会造成尖锐对立，促使决策层加速调整防疫立场和政策，以回应舆情和民众不满，避免防疫议题被政治化。学者研判，只要动态清零不调整，地方的防疫乱象和冲突“基本上不可能解套”。

野村分析师在报告中预期，孙春兰的讲话，加上广州星期二大幅放松防疫，释放清零政策未来数月内将结束的强烈信号。

股市闻声上扬

受利好消息提振，在美国上市的中概股、中国大陆和香港股市、人民币等全面上扬。反映中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数上涨近10％，是今年3月中以来最大涨幅；恒生科技指数星期四早盘一度上涨5.8％。

路透社星期四引述消息称，中国未来数日将宣布减少大规模检测和定期核酸检测，并放松隔离措施，允许冠病患者和密接者在特定条件下居家隔离。

中国多地本周加速放宽防疫政策。广州10区星期三宣布解除疫情防控临时管控区，多家商场星期四已不再查48小时核酸证明。继广州、重庆放松防疫后，北京据称也将允许符合条件的患者居家隔离。北京星期三新增的本土冠病病例达5006起新高。

石家庄、郑州等多地也宣布，部分区域有序恢复生产生活秩序，公共交通、经营活动等有序恢复。不过，富士康郑州科技园仍在实施闭环管理。

中国官媒星期四也纷纷淡化奥密克戎危害性。《环球时报》引述武大科研团队实验表明，奥密克戎的致病力和毒力已大幅降低，民众不必过于恐慌；在疫苗保护下，对人体危害性已大不如前。《人民日报》引述中山大学附属第三医院感染科教授崇雨田说，目前尚无证据表明冠病有后遗症。

中国星期三新增3万5800起本土冠病病例，低于上星期天的4万零52起高峰。