习近平：奥密克戎变异株弱化 为中国放宽防疫开路

中国国家主席习近平会见来访的欧洲政要时透露，冠病奥密克戎变异株的弱化，为中国放宽疫情管控开出了一条路。

欧洲理事会主席米歇尔星期四（12月1日）在北京与习近平会谈。法新社引述与会的欧洲高级官员叙述，当米歇尔询问起中国近期的示威活动时，习近平回应说，三年防疫已让中国人民感到沮丧（frustrated）。

习近平说，目前中国流传的主要是奥密克戎变异株，其致命性远低于德尔塔变异株，这为中国进一步放开防疫措施开出了一条路，中国一些地区已经这样做了。

这是外界第一次听到中国最高领导人评论奥密克戎变异株致命性减弱，并确定中国放松防疫的大方向。习近平的发言与中国副总理孙春兰本周的讲话基调一致。

负责中国疫情防控的孙春兰本星期三、星期四（11月30日、12月1日）两次提到奥密克戎病毒致病力减弱。她强调：“随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。”

孙春兰还说，经过近三年抗疫，中国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。她要求防控工作要稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步。

中国官媒也开始为放宽疫情管控造势。新华社12月2日连发三篇评论，强调快封快解，应解尽解，把疫情范围压到最小，影响降至最低。中新社随后在12月2日发表文章说，孙春兰所说的“新形势新任务”，透露出中国疫情防控形势已发生变化。

此前连续发表评论要求严控疫情的《人民日报》，12月1日也报道广州、昆明、石家庄、重庆等地“持续优化疫情防控举措”，不断提高科学精准防控能力。

分析人士认为，孙春兰和官媒口风转变，显示官方开始放宽各地此前坚持的严厉封控措施。近期以来，中国各地民众对严厉封控日益反感，一些地方甚至爆发居民与防控人员的冲突，影响了社会稳定，官方必须防止冲突趋势蔓延。而严控与放开之间没有中间路线，严控措施一旦大面积松动，再要重新严控将引起民众更大反弹，官方只能朝着逐步放开的方向迈进。

尽管每天感染人数仍处于高位，广州、重庆、深圳、郑州、石家庄、天津等中国一些大城市已开始放松封控。

一些官媒也开始报道冠病病毒危害减弱的消息。《环球时报》12月1日报道说，一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示，相较于冠病病毒的原始毒株和随后出现的变异株，奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。《中国新闻周刊》发文提到，接种疫苗之后，加之奥密克戎的毒性如此之低，99%以上的感染者都是无症状或轻症，不太可能出现冠病后遗症。

但也有地方政府表示要坚持严控。辽宁锦州市12月1日发出倡议书，称既然已经坚持了10天，就不要轻易放弃；“能清零而不清零，实在是太可惜。”

很多网民驳斥指锦州目前按小区、社区，甚至街道为单位进行封控，明显违反中央有关封控高风险地区要落实到具体单元和楼栋的要求。

在舆论压力下，锦州市官方宣布自12月2日凌晨6时起，全市主城区有序恢复生产生活秩序。